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        Haberler Gündem İstanbul Büyükçekmece'de Tepecik imar planı kabul edildi | Son dakika haberleri

        Büyükçekmece'de Tepecik imar planı mecliste oybirliğiyle kabul edildi

        İstanbul Büyükçekmece Belediye Meclisi'nin eylül ayı ikinci oturumunda Tepecik halkının uzun yıllardır beklediği, Tepecik Alt Havzası, Ulus ve Hürriyet mahallelerinin bir bölümüne ait 1/1000'lik imar planları oy birliğiyle kabul edildi. Başkan Hasan Akgün, "Çok güzel bir şey çıkacağına inanıyorum. Hiçbir vatandaşımızın 'Benim önümden alındı, benim yerim istimlak ediliyor' diye bir algıya kapılmasın. Hiçbir şekilde istimlak yok. O ada içinde eğer yüzde 10 kayıp varsa o yüzde 10 kayıp hepsinden eşit olarak kesilerek alınacak" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 17:40 Güncelleme: 05.09.2024 - 17:40
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        Büyükçekmece'de Tepecik imar planı kabul edildi
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        İstanbul'da, Büyükçekmece Belediye Meclisi eylül ayı ikinci oturumu Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün başkanlığında gerçekleştirildi.

        Başkan Akgün, önceki akşam genç yaşta hayata gözlerimi yuman Büyükçekmece Belediyesi Evlendirme Dairesi Şefi İlhami Engin'in vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Allah'tan rahmet dileyip, Engin'in ailesi ve mesai arkadaşlarına başsağlığı dileklerini iletti. Grup başkanvekilleri de söz alarak İlhami Engin'in ailesi ve mesai arkadaşlarına başsağlığı, merhuma Allah'tan rahmet diledi.

        Oturumda gündemde yer alan maddelere ilişkin komisyonlardan gelen raporlar okunarak müzakere edildi. Gündemin en önemli maddelerinden biri Tepecik bölge halkının uzun zamandır beklediği, Tepecik Alt Havzası, Ulus ve Hürriyet mahallelerinin bir bölümüne ait 1/1000’lik imar planları mecliste oy birliğiyle kabul edildi.

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        "HİÇBİR ŞEKİLDE İSTİMLAK YOK"

        Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, bazı vatandaşların yeni planlar kapsamında yerlerinin istimlak edileceğine dair kaygıları olduğunu belirterek, şunları söyledi:

        "Yapmış olduğumuz derin çalışma sonrası adalar oluşturulmuş, bazı sokaklar kaldırılmıştır. Eski Tepecik köy merkezinde değişik bir yapılaşma gündeme getirilmiş. İtalya'nın birçok şehrinde uygulanan bir sistem olduğu için uygulamayı nasıl yaparız diye gidip yerinde gördük. Fotoğraflar çektik. Uygulamayla ilgili çalışma yapan arkadaşlarımıza verdik. Çok güzel bir şey çıkacağına inanıyorum. Hiçbir vatandaşımızın 'Benim önümden alındı, benim yerim istimlak ediliyor' diye bir algıya kapılmasın. Hiçbir şekilde istimlak yok. O ada içinde eğer yüzde 10 kayıp varsa o yüzde 10 kayıp hepsinden eşit olarak kesilerek alınacak."

        "O ONU YAPTI BU BUNU YAPTI BİZE YAKIŞMAZ"

        Başkan Akgün, Tepecik'in imar planlarına ilişkin maddenin meclisin en önemli gündem olduğuna vurgu yaparak, "Büyükçekmece'nin en önemli yerlerden bir tanesi Tepecik merkezdi. Şimdi en önemli yerimiz, planlama anlamında insanların ölümünü engelleyecek en önemli projemiz Kumburgaz, Celaliye, Kamiloba. D100 Karayolu ile deniz arasında kalan 5.5 büyüklüğündeki o bölgedeki oluşacak depremde bütün binaların yıkılacağı alandır. En zor yerimiz bitmiştir, uzun sürmüştür. O onu yaptı bu bunu yaptı bize yakışmaz. Bitti. Seçimden sonra çalıştık, bitirdik."

        "EN ÖNEMLİ PLAN KUMBURGAZ SAHİLİ"

        Büyükçekmece'de depreme karşı verilen mücadelede Kumburgaz sahillerindeki riske bir kez daha dikkat çeken Başkan Akgün, "En önemli plan; bekleyen alan Kumburgaz Sahili diye bilinen yaklaşık 15-20 kilometrelik sahil olarak duruyor. Kumburgaz, Celaliye, Kamiloba, D100 Karayolu'nun deniz tarafında kalan sahilden bahsediyorum. Bu konu üzerinde Büyükşehir Belediye Başkanı'mız sayın Ekrem İmamoğlu, bu bölge için İPA'ya özel bir çalışma yaptırıyor. Hem plan çalışması yapılıyor, hem de İPA'daki mimarlar tarafından siluet çalışması yapılıyor.

        Eş zamanlı olarak 6 adet imar planımız, bölge planımız da eş zamanlı olarak yürüyor. Bu nedenle hem Tarık Erdoğan Bey İmar Komisyonu Başkanı hem ben İstanbul Büyükşehir Encümen'de bulunan Ahmet Şahin Bey, Ak Partili Büyükşehir meclis üyesi arkadaşlarımız ve diğer Büyükşehir meclis üyesi arkadaşlarımız bunları takip etmekle görevlidirler.

        Sormakla görevlisiniz halk adına. Nerede gecikme olursa hemen hep birlikte başına çullanalım. Deprem geliyor. Depremi maalesef yaşayacağız. Büyükçekmece'deki kentsel dönüşüm takdire şayan şekilde devam ediyor."

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        #yerel haberler
        #Büyükçekmece Belediyesi
        #istanbul
        #tepecik imar planı
        #Kumburgaz sahili
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