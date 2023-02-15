AA

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında 11 blokluk sitenin yıkımına başlandı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 10 ilde afetzedelerin yaralarının sarılması için çalışmalar sürerken İstanbul'da da belediyelerin kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. AA'nın haberine göre, bu kapsamda Büyükçekmece Belediyesi, kentsel dönüşüm projesi kapsamında deprem riski taşıyan yapıları yıkıyor.

"BUGÜNE KADAR 35 BİN KONUTU YENİLEDİK" Fotoğraf: DHA Atatürk Mahallesi Soydan Sokak'ta 66 bağımsız bölümden oluşan 11 blokluk site yıkılarak, yerine depreme dayanıklı yeni binalar inşa edilecek. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, yıkıma ilişkin yaptığı açıklamada, bugüne kadar 35 bin konutu yenilediklerini söyledi.

"BÜYÜKÇEKMECE'DE 2300 CİVARINDA YIKILMASI GEREKEN BİNA VAR" Fotoğraf: DHA Bugün 11 blokun daha yıkıldığını dile getiren Akgül, "Böylece 103 vatandaşımızı daha deprem sıkıntısından kurtarıyoruz. 1999 depremi bize çok şeyleri hatırlattı. Geriye doğru giderek yapılmış binaların tamamını inceledik, incelemeye devam ediyoruz. Büyükçekmece'de 2300 civarında yıkılması gereken bina kaldı." dedi.