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Büyükçekmece deprem haritası

Kahramanmaraş'ta yaşanan büyük depremler sonrasında uzmanlar beklenen Marmara depremine yeniden işaret ediyor. 20 milyon kişinin yaşadığı İstanbul'da semtler, fay hatlarına olan mesafesine göre risk taşıyor. 2019 yılında İBB tarafından yayınlanan bir deprem raporunda ele alınan Büyükçekmece, tüm detaylarıyla analiz edildi. İşte, Büyükçekmece deprem haritası ve riskli bölgeleri...

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  • Büyükçekmece deprem riski haritası| Büyükçekmece'den fay hattı geçiyor mı? Büyükçekmece'nin en riskli bölgeleri

    Kahramanmaraş'ta yaşanan büyük depremler sonrası alarma geçen şehirlerden bir tanesi de İstanbul. Yer bilimciler, olası büyük bir depremin İstanbul'da yıkıcı etkiler bırakacağını belirtiyor. Bu kapsamda 2019 yılında İBB tarafından İstanbul'un 39 ilçesi için hazırlanan deprem raporunda 7,5 büyüklüğündeki olası bir deprem senaryosu ele alınıyor. Buna göre; rapora dâhil olan Büyükçekmece'ye dair de birçok veri sunuluyor. İşte, Büyükçekmece deprem riski haritası ve en riskli bölgeler...
  • Büyükçekmece deprem riski haritası| Büyükçekmece'den fay hattı geçiyor mı? Büyükçekmece'nin en riskli bölgeleri

    BÜYÜKÇEKMECE İLÇE BİLGİLERİ

    Büyükçekmece, İstanbul’un batısında bulunan bir ilçesidir. Doğusunda Beylikdüzü ve Esenyurt, batısında Silivri, kuzeyinde Çatalca ve Arnavutköy ilçeleriyle güneyde Marmara Deniziyle çevrilmiştir. İlçede 24 mahalle bulunmaktadır. TÜİK 2019 verilerine göre ilçenin nüfusu, 254.103’tür

    İBB BÜYÜKÇEKMECE DEPREM RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ
  • Büyükçekmece deprem riski haritası| Büyükçekmece'den fay hattı geçiyor mı? Büyükçekmece'nin en riskli bölgeleri

    BÜYÜKÇEKMECE DEPREM AÇISINDAN RİSKLİ BİR BÖLGEDE Mİ YER ALIYOR?

    “İstanbul İli Büyükçekmece İlçesi Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı”, Büyükçekmece ilçesine ait deprem tehlike analizlerini, kentsel üstyapı ve altyapı unsurlarının kayıp tahminlerini sunmak amacıyla “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi (2019)” verileri kullanılarak, 2020 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü tarafından (DEZİM) hazırlandı.
  • Büyükçekmece deprem riski haritası| Büyükçekmece'den fay hattı geçiyor mı? Büyükçekmece'nin en riskli bölgeleri

    Buna göre, İstanbul'da 7,5 büyüklüğünde meydana gelen bir depremde oluşabilecek hasarlar ve Büyükçekmece'nin en riskli yerleri saptandı. Büyükçekmece orta riskli deprem bölgesi olarak biliniyor. 
  • Büyükçekmece deprem riski haritası| Büyükçekmece'den fay hattı geçiyor mı? Büyükçekmece'nin en riskli bölgeleri

    BÜYÜKÇEKMECE EN RİSKLİ BÖLGELER HANGİLERİ?

    Alkent, Çakmaklı, 19 Mayıs, Cumhuriyet, Pınartepe, Fatih, Mimar Sinan merkez, Yenimahalle, Kumburgaz, Kamiloba semtlerinin belli bölgeleri haritada riskli olarak görülüyor. Düzdariye ise tamamen riskli bir bölge. 
  • Büyükçekmece deprem riski haritası| Büyükçekmece'den fay hattı geçiyor mı? Büyükçekmece'nin en riskli bölgeleri

    7,5 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ BİR DEPREM BÜYÜKÇEKMECE'Yİ NASIL ETKİLER?

    Rapora göre Mw=7.5 büyüklüğündeki senaryo depreminde, Büyükçekmece’deki binaların ortalama yüzde 42’sinin hasar görmeyeceği tahmin edilmektedir. Binaların ortalama yüzde 30’unun hafif, yüzde 21’ünün orta, yüzde 5’inin ağır ve yüzde 2 ’sinin de çok ağır hasar görmesi beklenmektedir. Büyükçekmece’de, analiz edilen toplam bina sayısı 31.343’tür. Ağır ve çok ağır hasarlı binaların aldıkları deprem hasarının, onarılamayacak boyutta olabileceği ve bu hasar seviyelerindeki binaların yıkılıp tekrar yapılması gereğinin ortaya çıkacağı öngörülmektedir.
  • Büyükçekmece deprem riski haritası| Büyükçekmece'den fay hattı geçiyor mı? Büyükçekmece'nin en riskli bölgeleri

    Öte yandan, orta hasarlı binaların da onarım yerine yıkılıp yeniden inşası çoğunlukla daha uygundur. Senaryo depreminde, Büyükçekmece’deki binaların ortalama %28’inin (yaklaşık 8.696 bina) orta ve üstü seviyede hasar göreceği tahmin edilmektedir. Yaklaşık 22.647binanın ise, hasarsız veya hafif hasarlı olması beklenmektedir.

    Mw=7.5 büyüklüğündeki senaryo depreminin, en kötü senaryo olan gece meydana gelmesi halinde, Büyükçekmece’de ortalama 288 civarında can kaybı meydana gelebileceği, yaklaşık 154 kişinin ağır yaralanabileceği ve 885 kişinin de hastane şartlarında tedavi görmesi gerekebileceği öngörülmektedir.

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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