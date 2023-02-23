Büyükçekmece deprem haritası

Öte yandan, orta hasarlı binaların da onarım yerine yıkılıp yeniden inşası çoğunlukla daha uygundur. Senaryo depreminde, Büyükçekmece’deki binaların ortalama %28’inin (yaklaşık 8.696 bina) orta ve üstü seviyede hasar göreceği tahmin edilmektedir. Yaklaşık 22.647binanın ise, hasarsız veya hafif hasarlı olması beklenmektedir.

Mw=7.5 büyüklüğündeki senaryo depreminin, en kötü senaryo olan gece meydana gelmesi halinde, Büyükçekmece’de ortalama 288 civarında can kaybı meydana gelebileceği, yaklaşık 154 kişinin ağır yaralanabileceği ve 885 kişinin de hastane şartlarında tedavi görmesi gerekebileceği öngörülmektedir.