Büyükçekmece’de kaza yapan aracın arkasındaki yazı dikkat çekti
İstanbul Büyükçekmece'de kontrolsüz şekilde şerit değiştiren ticari araç kaza yaptı. Kaza anı güvenlik kamerasıyla görüntülenirken aracın arkasında "Hiç affetmem sollarım" yazısı dikkat çekti.
Büyükçekmece'de ticari minibüs sürücüsü, Çatalca Yolu Tepekent ışıklar mevkisinde kontrolsüz şekilde şerit değiştirerek yol kenarındaki kanala girdi. Araç, bir iş yerinin duvarına çarparak durdu.
Kaza yerine ihbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Görüntülerde sürücünün kontrolsüz şerit değiştirmesi ve sonrasında kaza yaptığı anlar yer aldı.
Kaza yapan aracın arkasındaki yazı ise dikkat çekti. Yazıda, "Çelik gibi kollarım, hiç affetmem sollarım" yazdığı görüldü.