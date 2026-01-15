Buz altında kalan felaket: ABD’nin "kayıp" 4 nükleer bombası

Soğuk Savaş’ın en sert yıllarında, dünya nükleer bir kazayı fark etmeden atlattı. Grönland’da yaşanan ve uzun süre buzulların altında kalan bu olay, aradan 58 yıl geçmesine rağmen hâlâ ürpertiyor.

İkinci Dünya Savaşı’nın son aylarında, müttefikler arasındaki birlik görüntüsü hızla çatlamaya başlamıştı. Sovyetler Birliği ile Batılı güçler arasında özellikle nüfuz alanları konusunda ciddi görüş ayrılıkları ortaya çıkmış, Kızıl Ordu’nun kontrol altına aldığı bölgelerde Moskova’ya bağlı yönetimlerin kurulması talebi, yeni bir küresel gerilimin habercisi olmuştu. Savaşın bitmesiyle bu gerilim, Sovyetler Birliği ve müttefikleriyle ABD liderliğindeki Batı bloku arasında Soğuk Savaşa dönüştü.

Bu dönemde ABD, Sovyetler Birliği’ni yakından izlemek amacıyla dünyanın farklı noktalarında askeri üsler kurmaya başladı. Bu stratejinin en kritik adımlarından biri, Grönland’ın kuzeybatısında, Kuzey Kutbu’na ve Sovyet topraklarına oldukça yakın bir noktada kurulan Thule Hava Üssü oldu.

Kutup soğuğunda kurulan nükleer gözetleme merkezi

ABD ile Danimarka arasında yapılan anlaşma çerçevesinde, 1951–1953 yılları arasında Grönland’da inşa edilen Thule Hava Üssü, Soğuk Savaş boyunca hem bir erken uyarı merkezi hem de stratejik bombardıman uçakları için ikmal noktası olarak kullanıldı. Üs, uzun menzilli uçuş kabiliyeti ve nükleer bomba taşıma kapasitesiyle bilinen B-52 tipi bombardıman uçaklarına ev sahipliği yapıyordu.

Ayrıca Thule, Sovyetler Birliği’nden gelebilecek olası füze saldırılarını tespit etmek amacıyla gelişmiş radar sistemleri ve erken uyarı mekanizmalarıyla donatılmıştı. Kısacası, dünya nükleer savaş korkusuyla yaşarken, Grönland buzullarının ortasında küresel felaket senaryoları için nöbet tutuluyordu.

1968: Buzun üzerine düşen nükleer yük

Ancak 21 Ocak 1968 sabahı, bu üssün yakınlarında yaşanan bir olay, nükleer felaket ihtimalini ürkütücü biçimde gerçeğe yaklaştırdı. Chrome Dome (Krom Kubbe) adlı sürekli nükleer devriye operasyonuna katılan bir B-52G Stratofortress bombardıman uçağı, Thule Üssü yakınlarında düştü.

Uçakta, her biri nükleer başlık taşıyan 4 adet nükleer bomba bulunuyordu. Kazada, yedi kişilik mürettebattan biri hayatını kaybetti. Yapılan incelemelerde, uçağın kokpitinde ısıtma sisteminden kaynaklanan bir yangın çıktığı, alevlerin kısa sürede kontrol sistemlerine zarar verdiği ve pilotun uçağın kontrolünü kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine pilot, mürettebata paraşütle atlama emri verdi.