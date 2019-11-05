Buz maskesi nasıl yapılır? Ev yapımı buz maskesi tarifi

Buz maskesi; cildin canlanmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda yaşa bağlı sarkmaların toparlanmasına da fayda sağlamaktadır. Cildin fazla yağının alınması ve parlak görünmesi için suyun içerisine birkaç limon suyu damlatılarak da uygulanabilmektedir.

Buz Maskesi Tarifi

1 kalıp buzu kalıptan çıkarınız.

Buz parçaları ile uygulamaya başlamadan önce cildinize günlük kullandığınız nemlendiricinizi biraz fazla sürün.

Cilt kremi emmeden; buz parçalarını dairesel hareketlerle üzerinde gezdiriniz.

Buzlar cildinizin sıcaklığı ile erimeye başladığında bırakınız.

Nemlendiriciyi temizlemek için normal ısıda olan su ile durulayın.

Buz maskesi sürekli cildi uygulanabilecek bir maske değildir. Aşırı uygulanması ciltteki kılcal damarların çatlamasına neden olabilmektedir. Genellikle özel bir davete veya bir yere katılmadan önce cildinizin canlı görünmesi için uygulamanız tavsiye edilmektedir.