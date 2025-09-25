HALEN YÜRÜRLÜKTE OLAN CAATSA YAPTIRIMLARI

ABD Başkanı Trump’ın imzasıyla yürürlüğe giren 5 yaptırım şöyle:

1- SSB’ye aktarılacak herhangi bir mal veya teknolojiye ilişkin ABD ihracat lisansları ve yetkilerinin verilmesinin yasaklanması,

2- ABD finans kuruluşları tarafından 12 aylık dönem içinde SSB’ye toplam 10 milyon dolardan fazla kredi veya borç verilmesinin yasaklanması,

3- SSB’ye yapılacak ihracatlar için ABD İhracat-İthalat Bankası yardımının yasaklanması,

4- SSB’nin uluslararası finans kuruluşlarından alacağı kredilere ABD’nin karşı çıkması,

5- SSB Başkanı ile diğer üç yetkiliye vize kısıtlamaları uygulanması ve ABD’deki mal ve varlıklarının bloke edilmesi, ayrıca ABD’li kişi ya da kuruluşların bunlarla herhangi bir eylemden bulunmasının yasaklanması.