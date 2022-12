Çağan Irmak: "Evet, yalnız değilmişim” dedirtmeyi çok istedim

Kübilay Aka - Elif Ceren Balıkçı

"İZLEYİCİLERLE SOHBET EDEN BİR FİLM OLDU"

Her filmin mutlaka senin için özeldir. Her filmin özel söylemleri oluyor. ‘Sevda Mecburi İstikamet’ filminde hangi söylemin altının çizilmesini istersin?

İçinde bulunduğumuz yıllarda iletişim aygıtları inanılmaz ölçüde hızlı bir devinim yaşıyor. Mesela, senin İstanbul’da olman, benim Bodrum’da olmam ve bu röportajı yapıyor olmamız gibi… Çok çabuk, çok hızlı iletişim kuruyoruz. Sosyal medyayla çok çabuk birbirimizden haberdar oluyoruz. Gerçekten geri kafalı bir insan, muhafazakâr bir insan tutumuyla söylemiyorum ama iletişim hızlandıkça biz ne kadar iyi iletişebiliyoruz? Gerçekten ne kadar birbirimizin gözünün içine bakıp birkaç dakika susarak anlaşmayı becerebiliyoruz? Bunları birazcık kaybettik. Bunları eleştirmek için söylemiyorum. Bunlar hayatın ritmi, olacak. Bütün bu gelişime hiç karşı duran bir insan değilim, olmadım, olmayacağım da. Bütün teknolojik gelişimin yanında durup, onu anlamaya çabalıyorum ama tabii bütün bu gelişim süreci beraberinde de yan etkiler getiriyor. İletişimin insana dair olan tarafını kaybettik. Mesela, WhatsApp grupları oluşturuyoruz. Orada söylediğimiz çok masumane bir şey çok yanlış anlaşılabiliyor. Çünkü insanlar o sırada senin yüzünü görmüyor. Yüzünü görmediği için de işte böyle yanlış anlaşılmaları da beraberinde getiriyor. O yüzden bu filmde, “İnsana dair gerçek iletişimi unutmayalım” demek istedim. Bunu yaparken de hep gülümsetmek istedim. Birazcık her şeyi ti'ye alarak yaklaştım. Filmin ağır bir “Allah Allah ölüyoruz!” halinde bir durumu yok. Daha ti’ye alıyor, daha duygusal bir yerden yaklaşıyor, ağlatırken biraz daha güldürmeyi hedefliyor. Böyle şeyleri var. Bunları hesapladım, bunları düşündüm. Çünkü insan zaten bu kararları verirken ya da bir senaryo yazarken şunu der: İki şeyin filmini yaparsınız; ya çok sevdiğiniz ya da nefret ettiğiniz şeylerin. Bunlar, gün geçtikçe bizi düşündürmeye başlıyor. Düşündürüyor ve en sonunda “Bu konuda bir senaryo yazayım” diye oturuyorsun. O bir bardak ve doluyor, doluyor, bir senaryo oluyor. 'Sevda Mecburi İstikamet', izleyicilerle sohbet eden bir film oldu. Her sahnede “Bunu ben de biliyorum, Bunu ben de yaşadım. Evet, yalnız değilmişim” dedirtmeyi çok istedim.