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HaberlerKültür-SanatSinemaÇağatay Ulusoy'un yeni filmi 'Kağttan Hayaller'den fragman geldi
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Çağatay Ulusoy'un yeni filmi 'Kağttan Hayatlar'dan fragman geldi

Çağatay Ulusoy’un başrolünü Emir Ali Doğrul ile paylaştığı 'Kağıttan Hayatlar' adlı filmin fragmanı yayınlandı.

Çağatay Ulusoy'un yeni filmi 'Kağttan Hayaller'den fragman geldi


Çağatay Ulusoy’un bir kağıt toplayıcısını canlandırdığı yeni filmi 'Kağıttan Hayatlar' sinemaseverlerle buluşmak için gün sayıyor. Ulusoy'un başrolünü Emir Ali Doğrul ile paylaştığı, OGM Pictures tarafından hayata geçirilen filmin yönetmenliğini Can Ulkay yaparken, senaryosunu ise Ercan Mehmet Erdem yazdı.


İstanbul’un eski binaları, sokakta koşturan çocukları, yan yana dükkanlarıyla bezeli, adına yakışır bir ara sokağı... Mehmet, her gün gördüğümüz ancak gündelik hayatın telaşıyla dikkat etmediğimiz, fark edemediğimiz kağıt toplayan gençlerden biridir. Mahalledeki çöp toplama deposunu işleten Mehmet’in en büyük destekçisi ise onlara çocukluktan beri kanat geren Tahsin Baba’dır. Bir akşam iş dönüşü en yakın arkadaşı Gonzales’in çekçek çuvalından hayatlarının orta yerine 8 yaşındaki Ali isimli bir çocuk düşer. Mehmet bir yandan Ali’yi ailesine kavuşturmaya çalışırken, bir yandan da Ali ile ayrılmaz bir ikili olacaklardır.

Kağıttan Hayatlar, 12 Mart 2021’de tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix’te yayınlanacak.

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