Çağdaş Atan: "İyi hücum eden bir Başakşehir takımı vardı"

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Bugün 20 bin, 30 bin Konya taraftarı vardı. Gerçekten oynaması çok keyifli bir maç hale getirdiler. Oluşturdukları atmosfer için onları tebrik etmek istiyorum. Oyuna gelecek olursak gerçekten bu sahada 1 takım vardı diyebilirim. Yani maçın 1. dakikasından sonuna kadar oyunu isteyen, hata yapsa da vazgeçmeyen, pas oyununa devam eden oyunu domine eden, çeşitli hücum varyasyonları deneyen topun kıymet bilmeye çalışan, sabırlı oynayan gerektiğinde iyi hücum eden bir Başakşehir takımı vardı. Bir takım için 2-0’dan Konya gibi deplasmanda geriye dönmek bence çok önemli. Bu bize ileride çok şeyler kazandıracaktır diye düşünüyorum. Zaten son 12 haftadır üstün bir performans gösteriyoruz. Son maç Fenerbahçe maçı bizim için bir kayıp oldu ama yolumuza tekrardan devam etmemiz gerektiğini oyuncularımıza anlattık. Oyuncularımızı uyandırmaya çalıştık ama maça iyi başlayamadık. Ama daha sonra tamamen oyunun elimize aldık ve istediğimiz golleri atıp maçı kazandık. Konyaspor takımına, bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

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