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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Çağdaş Atan: Maçı iyi oynamamız gerekiyordu - Futbol Haberleri

        Çağdaş Atan: Maçı iyi oynamamız gerekiyordu

        Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, 3-1'lik Heidenheim galibiyetinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 23:56 Güncelleme: 12.12.2024 - 23:56
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        "Maçı iyi oynamamız gerekiyordu"
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        UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında Alman ekibi Heidenheim'ı 3-1 mağlup eden Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, galibiyeti değerlendirdi.

        "MAÇI İYİ OYNAMAMIZ GEREKİYORDU"

        3 puan için mutlu olduklarını ifade eden Atan, "Nihayet bir galibiyet hediye edebildik. Biz kaostan bazı kararlar alarak çıkmak istedik. Nitekim de öyle oldu. Volkan ve Deniz’i çıkarırsak 15 kişiydik. 4 tane oyuncu değiştirebilirdik. Maçı iyi oynamamız gerekiyordu. Onur bir ağrı hissetti risk almamak için çıkardık. Berat da girdi çok iyi oynadı. İlk yarı kusursuza yakın oynadık." dedi.

        "MAÇIN SON 15 DAKİKASINDA BEKLEMEK İSTEDİK"

        "Üzerine koyarak devam ediyoruz" diyen Atan, "Doğru presler yapabilirsek çok etkili olabileceğimizi söyledik. Merkezden çok iyi toplar kazandık. Maçın son 15 dakikasında beklemek istedik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İçeride güçlü bir oyun oynuyorduk. Üzerine koyarak devam ediyoruz. " dedi.

        "LİGDE DE HER MAÇ FİNAL GİBİ, FENERBAHÇE'YLE OYNAYACAĞIZ"

        "Ligde de her maç final gibi" diyen Atan, "Haftaya ilk 24 için oynayacağız. Ligde de her maç final gibi. Fenerbahçe’yle oynayacağız. 3’üncü kez üst üste 3 günde oynuyoruz. Doğru bir 11 bulduğumuzu düşünüyoruz. Bunlar bizi mutlu ediyor. dedi."

        Takımını kutlayan Çağdaş Atan, "Sakat oyuncular geri gelirse biraz daha alternatif kadromuz olacak. Başakşehir’e yakışan bir durum Avrupa’da galibiyet. Ekibimi kutluyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

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