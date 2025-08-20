Çağdaş Atan: Sezonun en önemli maçlarından birisi

Başakşehir FK, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında yarın saat 20.45’te Romanya ekibi Universitatea Craiova’yı konuk edecek. Bu mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Başakşehir FK Teknik Direktörü Çağdaş Atan ve kaleci Muhammed Şengezer açıklamalarda bulundu.

Yarın oynanacak olan mücadele hakkında değerlendirmelerde bulunan Çağdaş Atan, “Sezonun en önemli maçlarından bir tanesine çıkıyoruz. Belki de en önemli olabilecek maçlardan bir tanesi. Daha önce 2 tane iyi rakibe karşı iyi oyunlar oynayarak turları atladık. Bu kulübün DNA’sında olan Avrupa’da takımımızı ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için maça hazırlanıyoruz. Umarım yarın yine taraftar yoğunluğunu yakalarız ve avantajlı skoru alırız. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Romanya Ligi’nin lideri. Bu sene çok zor yollardan geçip buralara geliyoruz. Az önce oyuncularımızla son analizlerimizi yaptık. Doğru düşündüğümüz oyuna karar verdik. Saygı duyduğumuz bir rakip ve teknik adam. Umarım yarın herkese güzel bir maç izletiriz” sözlerini sarf etti.

‘PANCU İLE GÜZEL ZAMANLARIM GEÇTİ’ Eski takım arkadaşı Daniel Pancu’nda bu maç hakkında bilgi almadığını belirten Atan, “Pancu’dan bilgi almadım. Pancu ile güzel zamanlarım geçti. Diğer Romen oyuncularla olduğu gibi. İyi arkadaşlıklar kurmuşum. Ben biraz saat seviyorum. İlk saatimi Pancu’nun kolunda görerek aynı saatten almıştım. Kalede tek maçlık çok iyi bir performansı var. Ama çok iyi bir ofans oyuncusuydu” dedi. ‘BU KARARI OLUMLU BULUYORUZ’ Süper Lig’de oynayacakları lig maçlarının ertelenmesi ile ilgili konuşan Çağdaş Atan, “Bu kararı çok olumlu buluyoruz. Özellikle Viking maç programında 6 günde 3 maç oynayacaktık. Ertelenmesi bizim için pozitif bir karardı. Şimdi de play-off finallerindeyiz. 4 takımımız bu final maçlarını oynayacak. Ülke puanı için çok önemli. Bundan sonraki maçların da ertelenmesi bazı ülkelerin otomatik olarak yaptığı bir durum. Bizde de yapılmasını ben pozitif karşılıyorum. Bugün Fenerbahçe’ye yarın Samsun ve Beşiktaş’a başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. Abbosbek Fayzullaev’in transfer sürecindeki sorunların çözüldüğüne de değinen Atan, “Fayzullaev artık bizimle olabilecek. Halledilmesi gereken işlemler tamamlandı. Artık sahada yerini alabilecek” dedi.