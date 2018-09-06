Çağdaş Bodrum Yarı Maratonu için kayıtlar açıldı

Bu yıl birincisi düzenlenecek olan Çağdaş Bodrum Yarı Maratonu için geri sayım başladı. 5 Ekim’de başlayacak ve birbirinden renkli etkinliklerle bir yarı maratondan çok festivale dönüşecek olan Çağdaş Bodrum Yarı Maratonu, 7 Ekim’de düzenlenecek koşular ve ardından düzenlenecek konser ve after party ile sona erecek.

FESTİVALE DÖNÜŞECEK

5 Ekim Cuma günü sabah saat 10’dan itibaren Yarış Kiti dağıtımın başlayacağı festivalde aynı günün akşamında ünlü zumba eğitmenleri Didem Zeybek ve İlker Dural’ın yönetiminde zumba etkinliğinin yapılacağı bir Spor Festivali gerçekleşecek.

Yarış severlerin güne pilates eğitmeni Emine Başarır eşliğinde Yogalates ile başlayacağı 6 Ekim tarihinde, Minik Mandalinalar Koşuyor etabının yanı sıra, Uzman Diyetisyen Psikolog Pırıl Duru “Koşu Öncesi ve Sonrası Beslenme”, Atletik Performans Koçu Arslan Başar “Koşu Öncesi ve Sonrası Streching’in Önemi”, Ironman Koçu Can Üstündağ “İşte O Gün Güçlü Hissedeceksin!” konulu seminerler gerçekleştirecek.

6 Ekim akşamı ise #BeatBodrum Ritmi Hisset 4K. etkinliği yapılacak.

7 Ekim’de start alacak yarı maratonun parkuru ise Bodrum’a koşarak getirecek güzellikte… Bodrum Meydanı’ndan başlayacak olan yarış, marina istikametine uzanarak Bodrum’un eşsiz deniziyle buluştuktan sonra yarışçıları Myndos Kapısı ve Bodrum Antik Tiyatrosu’ndaki tarih kokusunu içine çekmeye davet edecek.

EN ÖZEL ÖDÜL

Maratonun ödülleri de ömür boyu saklanacak kadar özel olacak. Özel çocukların el emeğiyle hazırladığı Çağdaş Bodrum Yarı Maraton madalyaları ve yine el emeği çantalar ile Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı'na da destek olunacak.

#ADIMAT DÜNYA DEĞİŞSİN

Engelli yarışçılar ve refakatçilerinin ücretsiz katılım sağlayabileceği yarışta yarışa uygun donanımla “Birlikte koşmaya engel yok” sloganı kullanılıyor.

Bodrum Yarı Maratonu’nda atılacak adımlar da sokak hayvanlarına mama desteği olarak geri dönecek. Sokak hayvanlarının sesi olmak, sokak hayvanlarını sevdirmek, onlar adına farkındalık yaratmak ve aslında, herkes üzerine düşeni yaparsa sokak hayvanlarının bir sorun olmaktan öte bir mutluluk olacağı konusunda insanları bilinçlendirmek amacıyla Pugedon, Haytap, Torba ve TGR geçici hayvan barınakları birlikte çalışacak. Mama karşılığı fotoğraf çekimi, hayvan barınaklarının kermesi, koşu süresince tüketilen pet şişe suların mamaya çevrileceği mama bankalarının olacağı sosyal sorumluluk projesine destek sağlanacak.

Yarışçılar parkurda ter dökerken etkinlik ise sosyal medyada #adımat hashtag’iyle koşacak. Takımlar Yarışıyor etabının sosyal medyadaki mottoları ise #TakımınıAldaKoş, #EkibiniKurdaKoş, #SenYeterkiKoş olacak.

Günün yorgunluğu ise Bodrum Meydanı’nda düzenlenecek Evrencan Gündüz ve Uzaylılar konseri ve ardından Finisher Party ile atılacak ve etkinlik keyifli bir veda ile son bulacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ