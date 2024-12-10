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        Haberler Bilgi Ekonomi Çağdaş Cam halka arz ne zaman, kaç Lot verir, hisse fiyatı ne kadar, kaç TL? Çağdaş Cam halka arz katılım endeksine uygun mu?

        Çağdaş Cam halka arz ne zaman, kaç Lot verir, hisse fiyatı ne kadar?

        Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz oluyor. Cam işleme alanında faaliyet gösteren şirket, halka arz kapsamında 42 milyon lot dağıtımında bulanacak. Söz konu halka arz katılmayı düşünen yatırımcılar, Çağdaş Cam talep toplama tarihi, hisse fiyatı ve katılım endeksine ilişkin tüm detayları mercek altına aldı. Peki, "Çağdaş Cam halka arz ne zaman, kaç Lot verir, hisse fiyatı ne kadar?" İşte Çağdaş Cam halka arz tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2024 - 20:18 Güncelleme: 10.12.2024 - 23:05
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        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yayımladığı bülten ile Çağdaş Cam halka arzını onayladığını duyurdu. Halka arz büyüklüğü 840 milyon TL olarak belirlen Çağdaş Cam halka arzının yüzde 25'i halka açık olacak. Peki, "Çağdaş Cam halka arz ne zaman, kaç Lot verir, hisse fiyatı ne kadar? Çağdaş Cam halka arz hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu?" İşte Çağdaş Cam halka arz hisse fiyatı...

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        ÇAĞDAŞ CAM HALKA ARZ NE ZAMAN?

        Çağdaş Cam halka arzı 11-12 Aralık 2024 tarihlerinde talep toplayacak.

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        ÇAĞDAŞ CAM HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR?

        Firmanın hisse fiyatı 20 TL olarak belirlendi.

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        ÇAĞDAŞ CAM KAÇ LOT DAĞITACAK?

        Firma toplamda 42 milyon lot dağıtacak. Olası lot miktarı şöyle;

        300 Bin katılım ~ 140 Lot (2800 TL)

        700 Bin katılım ~ 60 Lot (1200 TL)

        1.1 Milyon katılım ~ 38 Lot (760 TL)

        1.5 Milyon katılım ~ 28 Lot (560 TL)

        1.9 Milyon katılım ~ 22 Lot (440 TL)

        2.3 Milyon katılım ~ 18 Lot (360 TL)

        2.7 Milyon katılım ~ 16 Lot (320 TL)

        3.1 Milyon katılım ~ 14 Lot (280 TL)

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        ÇAĞDAŞ CAM HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

        Çağdaş Cam San. ve Tic. A.Ş. halka arz şirket paylarının katılım endeksine uygun olduğu belirtildi.

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        ÇAĞDAŞ CAM HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

        Çağdaş Cam San. ve Tic. A.Ş. halka arzı tamamen eşit dağıtım ve borsada satış yöntemi ile gerçekleşecek. Bu durumda halka arza tüm banka ve aracı kurumlar üzerinden katılım yapmak mümkün olacak.

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        Halka arza Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, TEB, QNB Finansbank, Denizbank, Kuveyt Türk, Burgan Bank ve diğer tüm bankalar ile aracı kurumlar üzerinden, talep toplama tarihlerinde saat 10.30-13.00 arası talep girişi yapılabilecek. Halka arzda talep girişleri, halka arz sekmesinden değil; normal hisse alır gibi hisse menüsünden CGCAM.HE ya da CGCAM.H kodlu hisse seçilip alış emri girilerek yapılabilecek.

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