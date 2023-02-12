Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde yaşanan depremler sonrasında can kayıpları artıyor. Geçtiğimiz günlerde bazı oyunculardan acı haber gelmişti. Bir acı haber de Çağdaş Çankaya ile müzisyen eşi Zilan Tigris'ten geldi. İşte konuyla ilgili detaylar...