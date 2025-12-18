Çağla Şıkel'in halay keyfi

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Müjdat Gezen, yönettiği '7 Kocalı Hürmüz'ün başrol oyuncuları Çağla Şıkel, Sarp Bozkurt ve tüm ekip ile bir araya geldi.

Leyla Gezen, Müjdat Gezen, Çağla Şıkel ve Sarp Bozkurt

Gecede sahneye çıkan Müjdat Gezen, duygusal bir konuşma yaptı. Eşi Leyla Gezen'e teşekkür eden Müjdat Gezen; "Dünyanın en güzel kadını… 37 yıldır benim çilemi çeken eşime çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın, seni çok seviyorum" dedi.

Kutlamanın ilerleyen saatlerinde tüm ekip sahneye çıkıp halay çekti. Siyah transparan bir tulum giyen Çağla Şıkel, halay başı oldu.

Müjdat Gezen ise davul çaldı.