Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Çağla Şıkel'in halay keyfi

        Çağla Şıkel'in halay keyfi

        Müjdat Gezen, yönettiği '7 Kocalı Hürmüz' müzikalinin başrol oyuncuları; Çağla Şıkel, Sarp Bozkurt ve tüm ekip kutlama yaptı. Gece için transparan siyah bir tulum giyen Şıkel, halay başını çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2025 - 09:50 Güncelleme: 18.12.2025 - 09:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Halay başı Çağla'da
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Müjdat Gezen, yönettiği '7 Kocalı Hürmüz'ün başrol oyuncuları Çağla Şıkel, Sarp Bozkurt ve tüm ekip ile bir araya geldi.

        Leyla Gezen, Müjdat Gezen, Çağla Şıkel ve Sarp Bozkurt
        Leyla Gezen, Müjdat Gezen, Çağla Şıkel ve Sarp Bozkurt

        Gecede sahneye çıkan Müjdat Gezen, duygusal bir konuşma yaptı. Eşi Leyla Gezen'e teşekkür eden Müjdat Gezen; "Dünyanın en güzel kadını… 37 yıldır benim çilemi çeken eşime çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın, seni çok seviyorum" dedi.

        REKLAM

        Kutlamanın ilerleyen saatlerinde tüm ekip sahneye çıkıp halay çekti. Siyah transparan bir tulum giyen Çağla Şıkel, halay başı oldu.

        Müjdat Gezen ise davul çaldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #çağla şıkel
        #Müjdat Gezen
        #Sarp Bozkurt
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hareketli dakikalar! Polis ateş açıp durdurdu!
        Hareketli dakikalar! Polis ateş açıp durdurdu!
        Annesini kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti
        Annesini kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti
        2026’da gökyüzünde neler olacak?
        2026’da gökyüzünde neler olacak?
        Venezuela'dan ABD'ye yanıt: Ne pahasına olursa olsun!
        Venezuela'dan ABD'ye yanıt: Ne pahasına olursa olsun!
        Cinsel istismar, tehdit, şiddet... Büyük dram!
        Cinsel istismar, tehdit, şiddet... Büyük dram!
        16 yaşında kız çocuğu... Evinde silahla vurulup öldürüldü!
        16 yaşında kız çocuğu... Evinde silahla vurulup öldürüldü!
        Klavyedeki harfler neden alfabetik değil?
        Klavyedeki harfler neden alfabetik değil?
        708 Euro ile başladı 520’ye düştü
        708 Euro ile başladı 520’ye düştü
        Trump ulusa seslendi, ilk yılındaki icraatlarını anlattı
        Trump ulusa seslendi, ilk yılındaki icraatlarını anlattı
        Trabzonspor'a kupada Alanyaspor şoku!
        Trabzonspor'a kupada Alanyaspor şoku!
        Trump: Petrol haklarımızı geri istiyoruz
        Trump: Petrol haklarımızı geri istiyoruz
        Sis ve pusa dikkat! Bugün hava nasıl olacak?
        Sis ve pusa dikkat! Bugün hava nasıl olacak?
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Dursun Özbek'ten birlik çağrısı!
        Dursun Özbek'ten birlik çağrısı!
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici