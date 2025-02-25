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        Haberler Magazin Çağla Şıkel'in yeni aşkı tekstilci - Magazin haberleri

        Çağla Şıkel'in yeni aşkı tekstilci

        Çağla Şıkel, yeni bir aşka yelken açtı. Şıkel'in sevgilisinin, tekstil sektöründe faaliyet gösteren iş adamı Erinç Ulutürk olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2025 - 23:06 Güncelleme: 25.02.2025 - 23:06
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        Yeni aşkı tekstilci
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        Bir süredir yalnız olduğu bilinen ve geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açan Çağla Şıkel'in sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı. Emekli mankenin gönlünü tekstil sektöründe faaliyet gösteren iş adamı Erinç Ulutürk'e kaptırdığı öğrenildi. Şıkel ile Ulutürk arasında 15 yaş fark bulunuyor.

        Fotoğraflar: Instagram, Depophoto

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        #çağla şıkel
        #Erinç Ulutürk
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