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"UCU AÇIK BİR FANTEZİ"

Ertuğrul, “Ex aşklarım hepinizi özledim toplanıp birlikte yemek yiyelim” tweeti hakkında, "Böyle bir sahne düşündüm. Yuvarlak bir masa, siz oradasınız ve ex aşklarınız, böyle garip bir geyik dönsün. Tek mekanda ve masa başında geçen... Bence ilginç olabilir. Güzel bir yemek diye başlar, sonra birbirlerine girerler ya da başka bir şey olabilir. Ucu açık bir fantezi. Böyle ilginç bir konu çıkabilir" dedi.