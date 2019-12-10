Çağlar Söyüncü'ye yeni sözleşme

İngiltere Premier League'inde bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Çağlar Söyüncü için yeni sözleşme yolda.

2018'de Freiburg'tan 19 milyon Sterlin'e transfer olan ancak ilk sezonunda sadece 6 maça çıkan milli oyuncu, bu sezon geride kalan 16 maçta da forma giydi. Leicester City, rakip ağları 39 kez havalandırırken; kalesinde sadece 10 gol gördü ve ligin en iyi averaja sahip takımı oldu.

Sezon başında tarihin en pahalı defans oyuncusu olarak 80 milyon Sterlin'e Manchester United'a transfer olan Harry Maguire'in yokluğunu dolduran Çağlar Söyüncü'nün sözleşmesinin bitimine ise 3.5 yıl kaldı. Leicester City'de Jonny Evans'la birlikte stoperin vazgeçilmezi haline gelen Çağlar Söyüncü, İngiltere Premier Ligi devlerinin de transfer listesine girdi.

Brendan Rodgers ile yeni sözleşme imzalayan Leicester City'nin, Çağlar'la birlikte bir başka genç oyuncu James Maddison'a da yeni sözleşme teklif edeceği bildirildi.

Haftalık 45 bin Sterlin (Yaklaşık 345 bin Lira) kazanan Çağlar'ın sözleşmesinin 75 bin Sterlin'e (Yaklaşık 570 bin lira) çıkarılarak oyuncuyla da yeni 5 yıllık sözleşme imzalanacağı kaydedildi.

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Tottenham Hotspur, Arsenal ve Manchester City'nin de Çağlar'ı istediği haberleri basına yansımıştı.