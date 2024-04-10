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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Çağlar Söyüncü: Zorluklara alışığız - Fenerbahçe Haberleri

        Çağlar Söyüncü: Zorluklara alışığız

        Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü, Olympiakos maçı öncesi açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2024 - 19:42 Güncelleme: 10.04.2024 - 19:42
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        Çağlar Söyüncü: Zorluklara alışığız
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        Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Çağlar Söyüncü, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finalde oynayacakları Olympiakos maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Çağlar Söyüncü, "Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı Kutlu olsun. Sonlara doğru yaklaşıyoruz. Zor bir maç olacak ama biz her zaman rakibe göre değil kendi futbolumuzu oynayarak kazanmak istiyoruz. Çift ayaklı maçlar olduğunun da bilincindeyiz." dedi.

        "ZORLUKLARA ALIŞIĞIZ"

        "Zorluklara alışığız, zorluk çekmeyeceğiz. Rakibimize de saygı duyuyoruz. Biz de iyi bir takımız, yarın da istediklerimizi sahaya yansıtıp kazanmak istiyoruz."

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