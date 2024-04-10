Çağlar Söyüncü: Zorluklara alışığız

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Çağlar Söyüncü, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finalde oynayacakları Olympiakos maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çağlar Söyüncü, "Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı Kutlu olsun. Sonlara doğru yaklaşıyoruz. Zor bir maç olacak ama biz her zaman rakibe göre değil kendi futbolumuzu oynayarak kazanmak istiyoruz. Çift ayaklı maçlar olduğunun da bilincindeyiz." dedi.