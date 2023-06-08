Çağrı Telkıvıran, Defne Samyeli ile yaşadığı birliktelikle gündemde. Daha önce Aslı Bekiroğlu ve Biran Damla Yılmaz ile yaşadığı aşk ile adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı, Defne Samyeli ile gittikleri konserde samimi görüntüler verdi. Peki, "Çağrı Telkıvıran kimdir, kaç yaşında ve nereli, mesleği ne?" İşte Çağrı Telkıvıran hakkında merak edilen soruların yanıtı...