        Cahit Berkay: Yılın son günü benim için olaylı geçti

        Cahit Berkay: Yılın son günü benim için olaylı geçti

        Dün Esenyurt'ta kullandığı otomobiliyle bir restorana dalan Cahit Berkay, geçirdiği kaza sonrası açıklama yaptı

        Giriş: 01.01.2026 - 18:07 Güncelleme: 01.01.2026 - 18:07
        "Yılın son günü olaylı geçti"
        Ünlü sanatçı Cahit Berkay, 2025'in son günü, Esenyurt'ta otomobiliyle kaza geçirmişti. Berkay, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarındaki restorana dalmıştı.

        Bir garsonun yaralandığı kazayı ufak sıyrıklarla atlatan Cahit Berkay, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

        Cahit Berkay; "Yılın son günü benim için olaylı geçti. Malumunuz talihsiz bir kaza geçirdim. 'Geçmiş olsun' diye arayan, mesaj atan herkese teşekkürler. Ben iyiyim ama en önemlisi restoran çalışanı Uğur Oktay kardeşimin de iyi olması. Müsaadenizle güzel dileklerinizi onun adına kabul ediyorum. Herkese kazasız belasız bir yıl diliyorum" dedi.

        Parlayan yıldızlar İş Sanat'ta

        İş Sanat'ın genç yetenekleri sanatseverlerle buluşturduğu Parlayan Yıldızlar konserleri, müzik dünyasının gelecekteki solistlerine sahne olmayı sürdürüyor. İş Kuleleri Salonu'nda düzenlenen konserde, genç müzisyenler Mert Hakan Şeker (piyano) ve Evrim Aleyna Kuzucuk (keman) yer aldı.  

