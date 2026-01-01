Ünlü sanatçı Cahit Berkay, 2025'in son günü, Esenyurt'ta otomobiliyle kaza geçirmişti. Berkay, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarındaki restorana dalmıştı.

Bir garsonun yaralandığı kazayı ufak sıyrıklarla atlatan Cahit Berkay, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Cahit Berkay; "Yılın son günü benim için olaylı geçti. Malumunuz talihsiz bir kaza geçirdim. 'Geçmiş olsun' diye arayan, mesaj atan herkese teşekkürler. Ben iyiyim ama en önemlisi restoran çalışanı Uğur Oktay kardeşimin de iyi olması. Müsaadenizle güzel dileklerinizi onun adına kabul ediyorum. Herkese kazasız belasız bir yıl diliyorum" dedi.