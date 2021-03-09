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Çakallarla Dans 4 filmi oyuncuları kimler? Çakallarla Dans 4 filmi konusu

Çakallarla Dans 4 filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Çakallarla Dans filminin 4'üncü serisinde dört arkadaş miras peşine düşer. İşte Çakallarla Dans 4 filmi oyuncuları ve konusu haberimizde...

Çakallarla Dans 4 filmi oyuncuları kimler? Çakallarla Dans 4 filmi konusu

Çakallarla Dans 4 filmi oyuncuları kimler? Çakallarla Dans 4 filmi konusu nedir? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. 2016 yılında vizyona giren Çakallarla Dans filmi hakkında merak edilenler haberimizde...

ÇAKALLARLA DANS 4 FİLMİ OYUNCULARI

Şevket Çoruh - Kayınço Gökhan
İlker Ayrık - Muhasebeci Servet
Timur Acar - Köfte Necmi
Murat Akkoyunlu - Del Piero Hikmet
Didem Balçın - Fatma
Hakan Bilgin - Hüseyin Abi
Derya Şensoy - Mihriban
Hande Katipoğlu - Tavşan Zeynep
Tim Seyfi - Üvey Oğul Şerafettin
Ceyhun Yılmaz - Adem Ağabey

ÇAKALLARLA DANS 4 FİLMİ KONUSU

Serinin sevilen karakterleri Muhasebeci Servet, Kayınço Gökhan, Köfte Necmi ve Del Piero Hikmet, hayat mücadelesi içinde ekonomik yetersizlikler sebebiyle aynı evde yaşamaya başlamıştır. Ev arkadaşlığı onlar için uyum sağlanması zor bir şeydir. Günün birinde Berber Hüseyin Abi kahramanlarımızın karşısına çılgın ancak cazip bir planla çıkar.

Almanya'daki dayıoğlu vefat ettiğinde, vasiyet olarak da neyi işaret ettiği belirsiz bir harita bırakmıştır. Bunun bir hazine haritası olduğuna kanaat getiren kahramanlarımız tutundukları bu umut ışığının peşinden Edirne’ye yola koyulurlar...

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