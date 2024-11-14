Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; 'Çakallarla Dans 7'nin çekimleri tamamlandı. 6 Aralık'ta gösterime girecek olan filmin oyuncuları basın mensupları ile bir araya geldi.

"14 YILLIK BİR HİKÂYE"

Set sürecinden bahseden oyuncu ekibi, "Az zaman kaldı, çok ama çok heyecanlıyız. Yeni katılan oyuncu arkadaşlarımız da mevcut. Eski kadromuz da çoğunlukta ancak süper bir kadro oluşturduk. 14 yıllık bir hikâye, uzun soluklu bir serüven. Aksiyonlu ve her zamanki gibi eğlenceli bir iş çıktı. Başımıza bir çok olay geliyor ve her zamanki gibi çakallar ekibinin başı belaya giriyor. Herkesin gidip bol bol güleceği bir film geliyor" ifadelerini kullandı.