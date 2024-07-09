'Çakallarla Dans 7'nin çekimlerine başlandı

Yapımını SugarWorkz-TAFF Pictures’ın üstlendiği, yönetmenliğini Murat Şeker’in yaptığı ‘Çakallarla Dans 7’nin çekimleri geçtiğimiz hafta İstanbul’da başladı. İstanbul’un ardından filmin yeni macerası için rotayı İzmir’e çeviren ekip eğlenceli bir atmosferde çekimlerine devam ediyor.

Türk sinema tarihinin en uzun soluklu serilerinden biri olan ve 2010 yapımı ilk filmden bu yana gişe rekorlarına imza atan ‘Çakallarla Dans’, yedinci filminde de iddiasını sürdürüp sinema salonlarında kahkahaların yankılanmasına sebep olacak.

Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi imzalı senaryodan çekilen filmin kadrosunda Şevket Çoruh, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu, Diren Polatoğulları, Rojda Demirer, Doğukan Polat, Ege Kökenli, Hakan Bilgin, Ceyhun Yılmaz yer alıyor.

‘Çakallarla Dans 7’, 6 Aralık’ta sinemalarda gösterime girecek.