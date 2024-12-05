'Çakallarla Dans 7'nin galası yapıldı

Yapımını SugarWorkz - TAFF Pictures’ın üstlendiği, yönetmenliğini Murat Şeker’in yaptığı ‘Çakallarla Dans 7’nin galası gerçekleşti. Türk sinema tarihinin en uzun soluklu serilerinden biri olan ve 2010 yapımı ilk filmden bu yana yüksek izleyici sayılarına sahip ‘Çakallarla Dans’ yedinci filmi gösterime cuma günü girecek.

Murat Şeker: Hepimize hayırlı olsun. Yedinci film, dile kolay Türk sinema tarihine canlı canlı geçmek çok keyifli. Bütün ekip arkadaşlarımı tebrik edip teşekkür ediyorum. Cuma günü tüm sinema salonlarında vizyona giriyoruz, herkesi sinemalara bekliyoruz.

Şevket Çoruh: 2010’dan 2024’e yedi tane film. Yine hep beraberiz, bizim için heyecan verici bir durum hayatımızda ilk kez yaşıyoruz çünkü yedincisi oldu. Bizim için bu filmin önemli tarafı şu; hala sinema salonlarının yaşamasını, ayakta kalmasını isteyen ve bütün filmlerini sinema salonlarında başlatmış bir seri film olarak Türkiye’de ve Avrupa’da yine vizyona gireceğiz. Biz 2010’dan beri güldürmeye devam ediyoruz, umarım serüvenimiz böyle devam eder.

Murat Akkoyunlu: 14 yıllık bir serüven, ilk filmin heyecanı neyse yedide de onu hissediyoruz. Sokaktan aldığımız bildirime göre yeni jenerasyon da merakla bekliyor filmi. O yüzden biz de onları merakla bekliyoruz.

‘Çakallarla Dans 7’ içinden çıkılması zor fakat bir o kadar da eğlenceli yeni macerasıyla sinema salonlarına imzasını atacak. Dünya çapında bir güzellik yarışmasının organizasyonunu üstlenen Çakallar, kendilerini yine çetrefilli bir beladan kurtarmak durumunda kalacak.