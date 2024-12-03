'Çakallarla Dans'ın fragmanı 20 milyon kez izlendi

Yapımını SugarWorkz ile TAFF Pictures’ın üstlendiği, yönetmenliğini Murat Şeker’in yaptığı ‘Çakallarla Dans 7’, cuma günü sinema salonlarındaki yerini almadan önce sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Türkiye’nin en uzun soluklu film serilerinden biri olan 'Çakallarla Dans’ın 7'nci filminin fragmanı 20 milyondan fazla kez izlendi. Sinemalarda kahkahaların yükselmesine sebep olacak film cuma günü itibariyle vizyona giriyor.

Dünya çapında bir güzellik yarışmasının organizasyonunu üstlenecek olan 'Çakallar’ın ekibi ‘Dişi Çakallar’ın eklenmesiyle genişliyor. ‘Çakallarla Dans 7’ içinden çıkılması zor fakat bir o kadar da eğlenceli yeni macerasıyla sinema salonlarına imzasını atacak.