Hakan Bilgin: Sadece bu güzel çalışmayı, mizahı, samimiyeti merak eden birçok insan var Türkiye’de. Dört senelik bir aranın ardından yeniden aynı samimiyet ve mizahla çok iyi bir film çektik. Bütün seyircimizi sinemaya bekliyoruz.

Şevket Çoruh: Biz tarihi bir seri çektik. Bu tarihi seri Türk sinemasına da bir imza attı. Bu projenin içinde olmak ve cuma günü seyircimizle buluşacak olmak bize heyecan veriyor. Şimdiden herkese iyi seyirler diliyoruz.