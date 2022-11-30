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Murat Şeker: Birçok yönetmen ve yapımcıya nasip olmaz 

'Çakallarla Dans' serisinin 6'ncı filmi, dün akşam gerçekleştirilen galayla tanıtıldı. Galaya sinema sektöründen birçok ünlü katılırken, filmin ortak yapımcısı ve yönetmeni Murat Şeker, duygularını "Birçok yönetmene ve yapımcıya nasip olmayacak şekilde kadro dağılmadan 6'ncı kez kamera karşısına geçti" şeklinde dile getirdi

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  • Murat Şeker: Birçok yönetmen ve yapımcıya nasip olmaz - Magazin haberleri

    Yapımını SugarWorkz - TAFF Pictures'ın üstlendiği, yönetmenliğini Murat Şeker'in yaptığı, 'Çakallarla Dans 6'nın galası yapıldı.
  • Murat Şeker: Birçok yönetmen ve yapımcıya nasip olmaz - Magazin haberleri

    Gösterime 2 Aralık'ta buluşacak olan 'Çakallarla Dans'ın galası TİM Show Center’da yapıldı. Galaya; Haluk Levent, Demet Akbağ, Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy, Timur Savcı, Cemal Okan, Burak Sağyaşar, Ferhat Aslan, Murat Cemcir, Uğur Güneş, Hande Katipoğlu, Zeynep Demirel, Eda Özerkan, Toygan Avanoğlu, Birol Namoğlu - Derya Beşerler, Eylül Su Sapan, Doğan Akdoğan, Yunus Emre Yıldırımer, Zafer Ergin - Binnaz Ergin, Emre Basalak, Yosi Mizrahi ve Nazlı Tosunoğlu gibi birçok ünlü isim katıldı.
  • Murat Şeker: Birçok yönetmen ve yapımcıya nasip olmaz - Magazin haberleri

    ‘Çakallarla Dans 6’nın oyuncuları Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Hakan Bilgin, Nurettin Sönmez, Elvan Dişli, Mine Kılıç, galada senarist Ali Tanrıverdi ve yönetmen Murat Şeker ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
  • Murat Şeker: Birçok yönetmen ve yapımcıya nasip olmaz - Magazin haberleri

    Murat Şeker: İzleyicilerimiz için özel ve beklediğimiz bir gün, yıllar sonra tekrar bir aradayız. Türk sineması da heyecanla 2 Aralık’ta vizyona girmemizi bekliyor. ‘Çakallarla Dans’ birçok yönetmene ve yapımcıya nasip olmayacak şekilde kadro dağılmadan 6'ncı kez yapıldı. Ne olursa olsun ayrılmadık, inşallah bundan sonra da ayrılmayız. Sizin huzurunuzda ekibe bir kez daha teşekkür ediyorum.
  • Murat Şeker: Birçok yönetmen ve yapımcıya nasip olmaz - Magazin haberleri

    Didem Balçın: Aşırı heyecanlıyız, seyircimizi sinema salonlarına bekliyoruz. Bol kahkahalı bir film izleyeceğiz herkese şimdiden iyi seyirler.
  • Murat Şeker: Birçok yönetmen ve yapımcıya nasip olmaz - Magazin haberleri

    Hakan Bilgin: Sadece bu güzel çalışmayı, mizahı, samimiyeti merak eden birçok insan var Türkiye’de. Dört senelik bir aranın ardından yeniden aynı samimiyet ve mizahla çok iyi bir film çektik. Bütün seyircimizi sinemaya bekliyoruz.

    Şevket Çoruh: Biz tarihi bir seri çektik. Bu tarihi seri Türk sinemasına da bir imza attı. Bu projenin içinde olmak ve cuma günü seyircimizle buluşacak olmak bize heyecan veriyor. Şimdiden herkese iyi seyirler diliyoruz.
  • Murat Şeker: Birçok yönetmen ve yapımcıya nasip olmaz - Magazin haberleri

    Mine Kılıç: İnanılmaz bir ekiple serinin altıncı filmine yetiştiğim için çok mutluyum. Şahane bir film oldu.
  • Murat Şeker: Birçok yönetmen ve yapımcıya nasip olmaz - Magazin haberleri

    Murat Akkoyunlu: Sinema filmi sinemada izlenir o yüzden bugüne kadar bizi destekleyen seyircimizi sinemaya bekliyoruz.

    Timur Acar: 2010’da başladığımız yolculuğumuz hala devam ediyor. Cuma günü itibariyle tüm izleyicilerimizi salonlara bekliyoruz.
  • Murat Şeker: Birçok yönetmen ve yapımcıya nasip olmaz - Magazin haberleri

    Nurettin Sönmez: Efsane bir ekibe dahil oldum çok eğlendim sadece iyi oyuncu değil harika insanlar, bir kez daha çok teşekkür ederim.
  • Murat Şeker: Birçok yönetmen ve yapımcıya nasip olmaz - Magazin haberleri

    İlker Ayrık: ‘Çakallarla Dans 6’ hepimize hayırlı olsun.

    Ali Tanrıverdi: İzleyicilarımıze tek söyleyeceğimiz şey; biletlerini alsınlar, iki saat filmi izlesinler her şeyi unutup gülsünler, eğlensinler, mutlu uyansınlar.
  • Murat Şeker: Birçok yönetmen ve yapımcıya nasip olmaz - Magazin haberleri

    'ÇAKALLARLA DANS 6'NIN KONUSU NEDİR?

    Serinin 6'ncı filmin ‘Çakallar’ın vize ile imtihanını ve Yunan Adası Kos’ta yaşadıkları kahkaha yüklü macerayı konu alıyor. ‘Çakallarla Dans 6’nın senaryosunda tüm seride olduğu gibi Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi imzası yer alıyor.
  • Murat Şeker: Birçok yönetmen ve yapımcıya nasip olmaz - Magazin haberleri

    Haluk Levent
  • Murat Şeker: Birçok yönetmen ve yapımcıya nasip olmaz - Magazin haberleri

    Yıldız Çağrı Atiksoy - Berk Oktay
  • Murat Şeker: Birçok yönetmen ve yapımcıya nasip olmaz - Magazin haberleri

    Uğur Güneş
  • Murat Şeker: Birçok yönetmen ve yapımcıya nasip olmaz - Magazin haberleri

    Murat Cemcir
  • Murat Şeker: Birçok yönetmen ve yapımcıya nasip olmaz - Magazin haberleri

    Eda Özkan
  • Murat Şeker: Birçok yönetmen ve yapımcıya nasip olmaz - Magazin haberleri

    Murat Şeker - Demet Akbağ
  • Murat Şeker: Birçok yönetmen ve yapımcıya nasip olmaz - Magazin haberleri

    Burak Sağyaşar
  • Murat Şeker: Birçok yönetmen ve yapımcıya nasip olmaz - Magazin haberleri

    Nazlı Tosunoğlu
  • Murat Şeker: Birçok yönetmen ve yapımcıya nasip olmaz - Magazin haberleri

    Timur Savcı - Cemal Okan
  • Murat Şeker: Birçok yönetmen ve yapımcıya nasip olmaz - Magazin haberleri

    Hande Katipoğlu
  • Murat Şeker: Birçok yönetmen ve yapımcıya nasip olmaz - Magazin haberleri

    Toygan Avanoğlu - Şiva Behrouzfar
  • Murat Şeker: Birçok yönetmen ve yapımcıya nasip olmaz - Magazin haberleri

    Yosi Mizrahi
  • Murat Şeker: Birçok yönetmen ve yapımcıya nasip olmaz - Magazin haberleri

    Yunus Emre Yıldırımer 
  • Murat Şeker: Birçok yönetmen ve yapımcıya nasip olmaz - Magazin haberleri

    Cavit Çetin Güner
  • Murat Şeker: Birçok yönetmen ve yapımcıya nasip olmaz - Magazin haberleri

    Derya Beşerler - Birol Namlıoğlu

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