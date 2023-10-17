19 yaşındaki gencin ölümünde çakmak gazı şüphesi!
Sakarya'da yolda yürürken fenalaşan genç, hastanede kurtarılamadı. Gencin çakmak gazından zehirlendiği şüphesi üzerinde duruluyor
Sakarya'da yolda yürürken fenalaşan genç, kurtarılamadı.
AA'nın haberine göre, Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi'nde arkadaşıyla yürüyen Kemal Berkay Aydın (19), birden fenalaşarak yere düştü. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aydın'ın üzerinde boş çakmak gazı tüpü bulunduğu, çakmak gazından zehirlendiği şüphesi üzerinde durulduğu öğrenildi.
*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.