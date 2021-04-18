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Anne babası uyurken çakmakla oynadı, faciadan dönüldü

Konya'da, iddiaya göre 3 yaşındaki çocuğun anne ve babası uyuduğu sırada çakmakla oynadığı sırada oturma odasındaki perdeler alev aldı. Yangın kısa sürede tüm evi sararken, aile üyeleri son anda alevlerden kurtulmayı başardı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi

Çakmakla oynadı, faciadan dönüldü
Çakmakla oynadı, faciadan dönüldü
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HABERTURK.COM

Konya'da, 3 yaşındaki çocuğun, anne ve babası uyuduğu sırada oynadığı çakmak nedeniyle çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Zafer Samancı'nın haberine göre yangın, merkez Meram ilçesi Bekarlar Sokak üzerinde bulunan iki katlı müstakil evde çıktı. İddialara göre, anne ve babasından önce uyanan 3 yaşındaki çocuk eline geçirdiği çakmakla oturma odasında oynamaya başladı. Bir süre sonra perdeler alev aldı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı.

Evdeki aile üyeleri alevleri fark edince kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iki katlı ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili polis inceleme başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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