Çakşır otu; boyu 3 metreye kadar ulaşabilen otsu bir bitki türüdür. Ana vatanı İran olarak bilinir ancak kökleri bulunduğu takdirde hemen hemen her toprağa ekilebilir. Çakşır otu bitkisi çok fazla kurak olmadığı takdirde her toprağa uyum sağlayabilir.

Çakşır Otu Bitkisi Türleri Nelerdir?

Kerkul: Bu bitkiyi diğer çakşır türlerinden ayıran en önemli özelliği bitkilerinin sarı olması ve tohumlarının çok küçük olmasıdır. Bu türün yapraklarından bile sarı bir sıvı gelmektedir. Genellikle kuzular çakşır otu bitkisinin bu türünü çok severler.

Bu bitkiyi diğer çakşır türlerinden ayıran en önemli özelliği bitkilerinin sarı olması ve tohumlarının çok küçük olmasıdır. Bu türün yapraklarından bile sarı bir sıvı gelmektedir. Genellikle kuzular çakşır otu bitkisinin bu türünü çok severler. Helizdağlı: Diğer türlerinin aksine çakşır otu bitkisinin helizdağlı türünün, tohumları çok büyüktür. Çakşır otu bitkisinin bu türünde yapraklardan beyaz süt akar. Yapraklarından akan bu süt, ayaklarda oluşan yaralara ve yaraları temizlemek için kullanılır.

Çakşır Otunun Faydaları Nelerdir?