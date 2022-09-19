Çaldığı ürünü iade edip parasını istedi!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Çaldığı ürünü iade edip parasını istedi!
ABONE OL

Pes artık! Çaldığı ürünü iade edip parasını istedi

İstanbul'da "pes artık" dedirten bir olay meydana geldi. Bakırköy'de yaşanan olayda, bir şüpheli marketten kırtasiye ürünü çaldı. Zanlı daha sonra ürünü iade edip parasını istedi

Çaldığı ürünü iade edip parasını istedi!
Çaldığı ürünü iade edip parasını istedi!
0:00 / 0:00
DHA

Bakırköy'de marketten kırtasiye ürünü çalan şüpheli, iddiaya göre 10 dakika sonra gelerek iade edip parasını istedi. Market sahibi İlhami Birlik, Bizden çaldığı ürünü iade edip parasını almak istiyor. İlk kez böyle bir olayla karşılaştık dedi.

DHA'nın haberine göre 15 Eylül Perşembe günü markete gelen şüpheli, raftan 200 liralık kırtasiye ürünü çalıp pantolonun içine koyarak, dışarı çıktı. Çaldığı ürünü poşete koyan şüpheli, 10 dakika sonra markete geri geldi.

ÇALDIĞI ÜRÜNÜ BIRAKIP UZAKLAŞTI

Kasaya gelen hırsız çalıntı ürünü göstererek, iade etmek istediğini söyledi. Market çalışanları durumdan şüphelenince, satış kayıtlarına bakıldı. Ürünün satış kaydı bulunamayınca şüpheli yanlışlık olduğunu söyleyerek, çaldığı ürünü bırakıp uzaklaştı. Öte yandan hırsızlık marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin aldığı ürünü pantolonun arasına sıkıştırıp dışarı çıktığı, ardından çaldıklarını poşete koyarak geri geldiği, kasadaki çalışanlarla konuşarak iade etmeye çalıştığı anlar yer alıyor.

"İADE EDİYORUM DİYOR, PARASINI ALIYOR"

Market sahibi İlhami Birlik, "Müşteri gibi geliyor, ürünü çalıyor. Çaldıktan sonra dışarı çıkıyor, ürünleri poşetin içine koyup geri dönüyor. Ürünü bir hafta önce aldığını iade ediyor. Biz de tamam dedik. Sisteme baktık, ürün bizden satın alınmamış. Kendisine izah ettiğimizde, 'yanlışlık vardır' diye bırakıp gidiyor. Kamera kayıtlarını incelediğimizde 10 dakika önce ürünü çaldığını, pantolonun arasına sıkıştırıp dışarı çıktığını gördük. Yandaki marketten bir poşet alıp içine koyarak bize getirmiş. Bizden çaldığı ürünü iade edip parasını almak istiyor. İlk önce başka yerden çalıp bize satmak istediğini düşündük. Sonradan öğrendik ki bizden çalmış. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştık" dedi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Rus turist, anne ve babasını çekiçle öldürdü!
GÜNDEM Rus turist, anne ve babasını çekiçle öldürdü!
Van'da 3 organizatör tutuklandı
GÜNDEM Van'da 3 organizatör tutuklandı
Son dakika: Trabzonspor-Gaziantep FK maçı sonrası uçakta kavga çıktı! - Öne çıkan haberler
GÜNDEM Trabzon Gaziantep maçı sonrası uçakta kavga!
Servisten çıkarıldı! Yüksek servis ücretine itiraz edince kızı yaya kaldı - Güncel haberler
GÜNDEM Servis ücretine itiraz edince kızı yaya kaldı
Deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 19 Eylül 2022 Pazartesi AFAD ve Kandilli son depremler listesi
GÜNDEM Deprem mi oldu? 19 Eylül 2022 Pazartesi son depremler ...
Av sezonu başladı! Prof. Sarı: Deniz bitti, rota değişmeli
GÜNDEM "Deniz bitti"
Son dakika haberler: Yaşlı adamı darp iddiasına İstanbul Gaziosmanpaşa'da vatandaş dayağı! - Öne çıkan haberler
GÜNDEM Yaşlı adamı darp iddiasına vatandaş dayağı!
Ailesi 79 gündür kayıp Ömer’den gelecek umutlu haberi bekliyor
GÜNDEM Ömer'den 79 gündür haber alınamıyor
25 metrekare odaya 3 bin 500 lira isteyince sosyal medyada gündem olan ev sahibi konuştu
GÜNDEM O ev sahibi konuştu! "Boya badana yaptık"
SONUÇ tarihi belli oldu! 2022 KPSS lisans sonuçları ne zaman ve ayın kaçında açıklanacak? KPSS puanları ne zaman açıklanacak, belli olacak?
GÜNDEM Tarih açıklandı! KPSS sonuçları...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.