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California'da en az 17 kişi hayatını kaybetti: Hollywood starlarına da ev sahipliği yapıyor, 34 milyon kişi tehlike altında!

ABD'nin California eyaletinde hafta sonundan bu yana etkili olan şiddetli fırtına ve yağmur hayatı felç etmeye devam ederken en az 17 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililer, 34 milyon kişinin "sel tehlikesi" altında olduğunu kaydetti. Uluslararası basında yer alan haberlerde, selden etkilenen bölgeler arasında bulunan Montecito'nun pek çok sayıda Hollywood starına ev sahipliği yaptığı da ifade edildi.

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AA / HABERTURK.COM
  • California'da en az 17 kişi hayatını kaybetti: Hollywood starlarına da ev sahipliği yapıyor, 34 milyon kişi sel tehlikesi altında! - Dünya haberleri

    ABD'nin California eyaletinde hafta sonu başlayan şiddetli yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, eyalet genelinde 34 milyon kişinin, "sel tehlikesi altında bulunduğu" bildirildi.

     

     
  • California'da en az 17 kişi hayatını kaybetti: Hollywood starlarına da ev sahipliği yapıyor, 34 milyon kişi sel tehlikesi altında! - Dünya haberleri

    Ulusal basına yansıyan haberlere göre, yetkililer, hafta sonu başlayan şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle eyalette şimdiye kadar 17 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

     

     
  • California'da en az 17 kişi hayatını kaybetti: Hollywood starlarına da ev sahipliği yapıyor, 34 milyon kişi sel tehlikesi altında! - Dünya haberleri

    Yetkililer, eyalet genelinde 34 milyon kişinin "sel tehlikesi altında bulunduğunu" vurguladı.

     

     
  • California'da en az 17 kişi hayatını kaybetti: Hollywood starlarına da ev sahipliği yapıyor, 34 milyon kişi sel tehlikesi altında! - Dünya haberleri

    Ölümlere çoğunlukla hava şartları nedeniyle yollardaki kazaların, ağaç devrilmelerinin ve sellerin neden olduğunu ifade eden yetkililer, aracı sele kapılan bir kadının çevredekiler tarafından kurtarıldığını ve 5 yaşındaki bir çocuğun sel sularına kapılarak kaybolduğunu aktardı.

     

     
  • California'da en az 17 kişi hayatını kaybetti: Hollywood starlarına da ev sahipliği yapıyor, 34 milyon kişi sel tehlikesi altında! - Dünya haberleri

    San Luis Obispo Bölge Şerifi Tony Cipolla, kaybolanların bulunması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

     

     
  • California'da en az 17 kişi hayatını kaybetti: Hollywood starlarına da ev sahipliği yapıyor, 34 milyon kişi sel tehlikesi altında! - Dünya haberleri

    BİNLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

    Santa Cruz bölgesinde yaklaşık 32 bin, Santa Barbara bölgesinde ise 10 bin kişi, sel ve toprak kayması tehlikesine karşı tahliye edildi.

     

     
  • California'da en az 17 kişi hayatını kaybetti: Hollywood starlarına da ev sahipliği yapıyor, 34 milyon kişi sel tehlikesi altında! - Dünya haberleri

    Santa Clara bölgesinde yaklaşık 225 bin ev ve iş yerinin elektriksiz kaldığı belirtildi.

     

     
  • California'da en az 17 kişi hayatını kaybetti: Hollywood starlarına da ev sahipliği yapıyor, 34 milyon kişi sel tehlikesi altında! - Dünya haberleri

    HOLLYWOOD STARLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

    Diğer yandan tahliye emri verilen Montecito ve çevresinde Hollywood starlarının evinin olduğu biliniyor. Montecito, aralarında Prens Harry'nin yanı sıra Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres ve Rob Lowe olmak üzere çok sayıda ünlüye ev sahipliği yapıyor.
  • California'da en az 17 kişi hayatını kaybetti: Hollywood starlarına da ev sahipliği yapıyor, 34 milyon kişi sel tehlikesi altında! - Dünya haberleri

    Sel görüntülerine ilişkin video paylaşan komedyen DeGeneres, "Bu çılgınca! Evimizin yanında asla bu dere akmaz. Muhtemelen yaklaşık 9 fit
    yukarıdadır" dedi.
  • California'da en az 17 kişi hayatını kaybetti: Hollywood starlarına da ev sahipliği yapıyor, 34 milyon kişi sel tehlikesi altında! - Dünya haberleri

    Ayrıca Montecito'yu da kapsayan tahliye emri, 23 kişinin ölümüne 100'den fazla evinin yıkılmasına sebep olan toprak kaymasının 5. yıl dönümünde geldi.
  • California'da en az 17 kişi hayatını kaybetti: Hollywood starlarına da ev sahipliği yapıyor, 34 milyon kişi sel tehlikesi altında! - Dünya haberleri

    Ulusal Meteoroloji Servisi, "atmosferik nehirlerin acımasız geçit töreni" şeklinde nitelediği bölgedeki kötü hava şartlarının devam edeceğini ifade etti.

     

     
  • California'da en az 17 kişi hayatını kaybetti: Hollywood starlarına da ev sahipliği yapıyor, 34 milyon kişi sel tehlikesi altında! - Dünya haberleri

    Eyalet acil servisi ve meteoroloji uzmanları, eyalet genelinde devam eden fırtına ve sellerin maliyetinin, birkaç milyar dolara ulaştığı tahmininde bulundu.

     

     
  • California'da en az 17 kişi hayatını kaybetti: Hollywood starlarına da ev sahipliği yapıyor, 34 milyon kişi sel tehlikesi altında! - Dünya haberleri

    ABD Başkanı Joe Biden, 8 Ocak'ta, California eyaletindeki şiddetli fırtına, rüzgar ve yağmur nedeniyle acil durum ilanını onaylamıştı.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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