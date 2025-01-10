Çalışan Gazeteciler Günü mesajları: En güzel, resimli 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlama mesajları
Gazetecilik mesleğini icra edenlerin günü olan Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun. 1962'den beri 10 Ocak günü düzenlenen Türkiye'ye özgü bir kutlama günü olan Çalışan Gazeteciler Günü mesajları ve sözleri ile sosyal medyada paylaşılıyor. Sizde çevrenizde çalışan gazetecilere 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlama mesajları atarak onları mutlu edebilirsiniz. İşte en güzel, kısa, uzun, resimli Çalışan Gazeteciler Günü mesajları
Çalışan Gazeteciler Günü mesajları araştırılıyor. Bu anlamlı günde medya ve basın sektöründe çalışan arkadaşlarını ve sevdiklerini unutmadığını göstermek isteyen kullanıcılar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü mesajlarını ve sözlerini araştırıyor. İşte resimli Çalışan Gazeteciler Günü kutlama mesajları
10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJLARI
Tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Dünya Gazeteciler Gününü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum’.
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, kamuoyunun bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesinde büyük rol üstlenen siz değerli basın mensuplarımıza sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl geçirmenizi temenni ederim.
Doğru, tarafsız, kalemini hak, hakikat ve adaletten ayırmayan bütün gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun.
Gerçeğin ışığında yol almamızı sağlayan tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun.
Gece Gündüz çalışan, her fırsatta bilgi aktaran tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun.
Toplumun tarafsız, hızlı ve doğru bilgilendirilmesi adına önemli bir görevi yerine getiren tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.
Gazeteciler kanunun ve umumun menfaatlerinin aksine muamelelere şahit ve vakıf oldukları takdirde gerekli yayında bulunmalıdır. - M. Kemal Atatürk
10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ ANLAMI VE ÖNEMİ
Çalışan gazeteciler günü, gazetecilik mesleğini icra edenleri onurlandırmak için 1962’den beri 10 Ocak günü düzenlenen Türkiye’ye özgü bir kutlama gündür.
1961'de 212 sayılı Fikir İşçileri Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 10 Ocak günü, 1962-1971 arasında "Çalışan gazeteciler bayramı" adıyla kutlanmış; 1971 yılındaki askeri müdahaleden sonra ülkede gazetecilerin bazı haklarının geri alınması üzerine kutlama gününün adı "Çalışan gazeteciler günü" olarak değiştirilmiştir.
10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ NE ZAMAN KABUL EDİLDİ?
4 Ocak 1961’de kabul edilen ve basın çalışanlarının bazı haklar ve yasal güvence sağlayan “212 sayılı kanun” adlı düzenlemenin Resmi gazetede yayınlanışı nedeniyle 10 Ocak günü kutlama günü olmuştur.
Söz konusu düzenleme, iş sözleşmelerinin yazılı olarak yapılması, sözleşmelere işin türü ve ücret miktarının yazılması gibi gazetecilerin sosyal ve yasal haklarını belirleyen hükümleri içeriyordu.