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Çalışma izin belgesini kimler alabilir? Çalışma izin belgesi kimleri kapsıyor?

Kimler çalışma izni alabilir? Çalışma izin belgesi kimlere verilir? Soruları merak ediliyor. Korona virüs önlemleri kapsamında 17 günlük tam kapanmadan muaf tutulan iş yerlerinde çalışan vatandaşlar için çalışma izin belgesi almak zorunlu. Peki, Çalışma izin belgesini kimler alabilir? Çalışma izin belgesi kimleri kapsıyor? İşte detaylar...

Çalışma izin belgesini kimler alabilir? Çalışma izin belgesi kimleri kapsıyor?

E-devlette çalışma izni başvurusu yoğunluğu devam ediyor. Tam kapanma sürecinde muafiyeti olanlar çalışma belgesi ile dışarı çıkabiliyor. İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, çalışma izni belgesinin e-Devlet üzerinden alınabilmesi için bütün hazırlıkların tamamlandığı belirtildi. Salgının seyrinin kontrol altına alınması amacıyla uygulanan tam kapanma sürecinin başarıyla sonuçlanması için denetimlerini sıkılaştıran İçişleri Bakanlığı, manuel olarak doldurulan çalışma izni/görev belgelerine yönelik de kontrollerini artırdı.

KİMLER ÇALIŞMA İZİN BELGESİ ALABİLİR?

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine "Tam kapanma Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

- Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, kara yolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri ve PTT çalışanları.

- Hastaneler, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, zorunlu sağlık randevusu olanlar.

- İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışını yapan iş yerleri ile buralarda çalışanlar.

- Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar.- Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar.

- Tarımsal üretime ilişkin zirai ilaç, tohum, fide, gübre gibi ürünlerin satışı yapılan iş yerleri ve çalışanları.

- Oteller ve konaklama yerleri ile çalışanları.

- Sokak hayvanlarını besleyenler, hayvan barınakları, çiftlikleri, bakım merkezlerinin görevlileri, gönüllü çalışanları ve Hayvan Besleme Grubu üyeleri

- İkametinin önüyle sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının ihtiyacını karşılamaya çıkanlar.

- Gazete, dergi, radyo, televizyon, internet kuruluşları, medya takip merkezleri, gazete basım matbaaları, bu yerlerde çalışanlar ile gazete dağıtıcıları.

- Akaryakıt istasyonları, lastik tamircileri ve buralarda çalışanlar.

- Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları.

- Yurt, pansiyon, şantiye gibi toplu yerlerde kalanların temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar.

- Otizm, down sendromu gibi ‘özel gereksinimi’ olanlar ile veli veya vasileri.

- Yurt içi ve dışı müsabaka, kamplara katılacak milli sporcular, seyircisiz, profesyonel spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler.

- ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler ve bu kişilerin yanlarında bulunan refakatçileri, sınav görevlileri.

- Zorunlu müdafi-vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatlar, adliyelere gitmesi gereken taraf veya vekilleri.

- Araç muayene istasyonları ve buralarda çalışan personel ile araç muayene randevusu bulunan taşıt sahipleri

- 10.00-16.00 arasında sınırlı sayıda şube ve personelle hizmet verecek olan banka şubeleri ile çalışanları

- Nöbetçi noterler ile çalışanları.

- Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen ve 5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge ve bilgiyle ibraz edenler.

- Ceza infaz kurumlarından salıverilen kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecek.

ÇALIŞMA İZİN BELGESİ SÜRESİ UZATILDI

İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Çalışma İzinleri Görev Belgeleri" konulu genelge gönderdi.Genelgede, daha önceki kısıtlama dönemlerinde olduğu gibi tam kapanma sürecinde de temel önceliğin üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması olduğu, bu nedenle bahse konu sektörlerde çalışanlara yönelik sokağa çıkma muafiyeti getirildiği hatırlatıldı.

Muafiyet kapsamında bulunan iş kollarında görevli kişilerin üretim devamlılıklarının sürdürülmesi ve muafiyetlerin kötüye kullanılmasının önüne geçilebilmesi amacıyla e-Başvuru sistemi üzerinden çalışma izin belgesi alınmasının kararlaştırıldığı ve yeni oluşturulan "Çalışma İzni Görev Belgesi Formu'na" dair usul ve esasların belirlendiği kaydedildi.

ÇALIŞMA İZİN BELGESİNDE YER ALMASI ZORUNLU MADDELER

Çalışma belgesinde genellikle şu bilgiler yer almaktadır Bu bilgiler yer almıyorsa da muhakkak ekletmeniz gerekir.

T.C. Kimlik Numarası
Adı Soyadı
Doğum Tarihi
Doğum Yeri
Görevi
İşe Başlama Tarihi
İşten Çıkış Tarihi
Bölümü
İşçinin işinin türü

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