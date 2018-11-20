Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde geçen ekim ayında meydana gelen olayda, Süleymanşah Konaklama Tesisleri'nde kalan Suriyeli ailenin tek çocuğu Yezen Alev'in üzerine, içi dolu çamaşır sepeti düştü. Bir süre nefes alamayan bebek, durumu fark eden ailesi tarafından Akçakale Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan bebek daha sonra Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

CESET TORBASINDAKİ KIZINI TAŞIDI

DHA'da yer alan habere göre yaklaşık bir aydır yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Yezen Alev'den bu sabah acı haber geldi. Kızlarının öldüğünü öğrenen aile büyük üzüntü yaşadı. Bebeğin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kızını taşıyan cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu'na gelen baba Mahmut Alev, minik Yezen'in ceset torbasındaki cansız bedenini kucağına alarak morga götürdü. Gözyaşlarına hakim olmakta güçlük çeken Mahmut Alev, otopsi sonrası kızının cenazesini Akçakale'de toprağa vereceğini söyledi.

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