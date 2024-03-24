Cami avlusunda köpek saldırısı: Pitbull iki çocuğu yaraladı

Köpeğe müdahale eden Sinan Yücel, "Dün akşam teravih namazı sonrası kardeşlerimiz cami bahçesine çay içmeye inmişler. Daha sonrasında köpek saldırısına uğramışlar. Biz de sesleri duyduktan sonra yardım etmeye koştuk. Köpek çok asi olduğu için müdahalemiz yetersiz kaldı. Bu sırada abimiz gelerek köpeğin 2 arka bacağını tutup kaldırıyor. Cami hocamız ise belindeki kemeri çıkararak köpeğin başına doluyor. Köpek çocukları bırakınca, biz hemen yaralıları alarak hastaneye götürdük. Sonrasında belediye ekipleri gelmiş, köpeği uyutarak almışlar. Gece 02.00 sıralarında hastaneye gittik ziyaret etmeye, durumlarının iyi olduğunu söylediler. Sabah saatlerinde de iki kardeşimizi taburcu etmişler." dedi.