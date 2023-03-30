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AA

Kırklareli'nin Vize ilçesinde köy cami imamını darp ettiği iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

AA'da yer alan habere göre Küçükyayla Köyü Camisi imamı E.K, sabah ezanını okuduğu sırada zanlı S.T. tarafından darp edildiğini ileri sürerek Vize Jandarma Komutanlığı'na müracaat etti.

Şüphelinin kendisine ait otomobile de zarar verdiğini iddia eden imam, S.T'den şikayetçi oldu.

İmam E.K. ifadesinde zanlının kendisine "Sürekli ezan okuyup duruyorsun, başımızı şişiriyorsun." diyerek saldırdığını belirttiği öğrenildi. Jandarma ekiplerince S.T, gözaltına alındı.