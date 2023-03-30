Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel Kırklareli'nde cami imamına darp iddiasında bir şüpheli yakalandı
ABONE OL

Kırklareli'nde imamı darp ettiği iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı

Kırklareli'nde bir şüpheli, sabah ezanını okuduğu sırada bir cami imamını darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

Kırklareli'nde cami imamına darp iddiasında bir şüpheli yakalandı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Kırklareli'nin Vize ilçesinde köy cami imamını darp ettiği iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

AA'da yer alan habere göre Küçükyayla Köyü Camisi imamı E.K, sabah ezanını okuduğu sırada zanlı S.T. tarafından darp edildiğini ileri sürerek Vize Jandarma Komutanlığı'na müracaat etti.

Şüphelinin kendisine ait otomobile de zarar verdiğini iddia eden imam, S.T'den şikayetçi oldu.

İmam E.K. ifadesinde zanlının kendisine "Sürekli ezan okuyup duruyorsun, başımızı şişiriyorsun." diyerek saldırdığını belirttiği öğrenildi. Jandarma ekiplerince S.T, gözaltına alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi YÖK Başkanı Erol Özvar açıkladı! Üniversiteler hibrit sisteme geçiyor
GÜNDEM Üniversiteler hibrit sisteme geçiyor
Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır: Yazıcıoğlu davasını açığa kavuşturacaklarla yürüyeceğiz
GÜNDEM "Yazıcıoğlu davasını açığa kavuşturacaklarla ...
Son dakika: MGK toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında başladı
GÜNDEM MGK toplantısı başladı
Son dakika: Fırtınada düşen biriket parçası can aldı!
GÜNDEM Fırtınada düşen biriket parçası can aldı!
Kanyon AVM çalışma saatleri: Kanyon AVM kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
GÜNDEM Kanyon AVM çalışma saatleri
Uzaklaştırma alan öğrenci dehşet saçtı: 1 öğrenci öldü, 5 yaralı var! - Son dakika gündem haberleri
GÜNDEM 1 öğrenci öldü, 5 yaralı var! Lisede dehşet!
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 2023 Milletvekili Genel Seçimi ne zaman? YSK seçim takvimini belirledi
GÜNDEM 2023 seçimleri ne zaman?
TOGG çekiliş sonucu isim listesi AÇIKLANDI | İşte TOGG kura sonuçları sorgulama ekranı ile kazanan talihliler...
GÜNDEM TOGG kazananlar listesi açıklandı! İşte sorgulama ...
Nüfus Müdürlüğü Çalışma Saatleri 2023: Nüfus Müdürlükleri Kaçta Açılıyor ve Cumartesi Açık Mı?
GÜNDEM 2023 Nüfus müdürlüğü çalışma saatleri
Marmaray Çalışma Saatleri 2023: Marmaray (Halkalı-Gebze Banliyö Treni) İlk ve Son Sefer Saatleri
GÜNDEM 2023 Marmaray çalışma (sefer) saatleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.