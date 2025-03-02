Camide doğalgaz sızıntısı: 17 kişi tedavi altına alındı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, camide düzenlenen mukabele programında doğalgaz sızıntısından zehirlenen 1'i çocuk, 17 kişi tedavi altına alındı.

AA'da yer alan habere göre Kayabaşı Mahallesi'ndeki Şeyma Hatun Camisi'nde ramazan dolayısıyla mukabele için toplanan kadınlar, doğalgaz sobasından sızan gazdan etkilendi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Camiyi tahliye eden ekipler, gazdan etkilenen 1'i çocuk 17 kişiyi ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Gazdan etkilenenlerin bilinçlerinin açık olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.