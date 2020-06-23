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Camiler ne zaman açılacak? Diyanet camilerin açılacağı tarihi açıkladı

Camiler ne zaman açılacak? Sorusu 5 vakit namazı cami ve mescitlerde eda edecek olan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Diyanet camilerin açılacağı tarihi açıkladı

camiler ne zaman açılacak

Camiler ne zaman açılacak? Camilerin açılış tarihi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere koronavirüs sebebiyle sadece cuma namazları için camiler ibadete açılmıştı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sosyal mesafe kuralına uyarak 5 vakit namazın kılınabileceğini açıkladı.

CAMİLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yarın itibarıyla maske ve mesafeye dikkat ederek camileri sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açacaklarını açıkladı.

İHA'nın haberine göre Erbaş “Camilerimizi cuma ve öğle-ikindi vakitlerinde cemaatle namaza açmıştık. Yarın sabahtan itibaren maske ve mesafeye dikkat ederek sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açıyoruz. Rabbim ibadetlerimizi kabul etsin” ifadelerine yer verdi.

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