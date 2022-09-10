Camilla: İngiltere'nin yeni Konsort Kraliçesi

Sarah Campbell | BBC Kraliyet Muhabiri

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Camilla, Charles'ın hayatının aşkı, gençliklerinden beri sırdaşı ve 17 yıllık eşiydi. Şimdi de Konsort Kraliçe oldu. Yani Kral ile evliliğinden dolayı Kraliçe unvanı aldı.

Halk Camilla'yı önemli ulusal ve uluslararası etkinliklerde ve kutlamalarda eşinin yanında görmeye alıştı, ancak kendisinin de itiraf ettiği gibi bu hiç de kolay olmadı.

Çok az kadın Camilla Parker Bowles kadar kamuoyu önünde kötülenmiştir. Yüzyılın ayrılığının "öteki kadını" oldu ve sürekli Galler Prensesi Diana ile karşılaştırıldı.

Charles'ı seçerek hayatını alt üst etti. Yıllarca basın tarafından takip edildi, karakteri ve görünüşü acımasızca saldırıya uğradı. Ancak fırtınayı atlattı ve Kraliyet Ailesi'nin en kıdemli kadın üyesi olarak konumunu giderek sağlamlaştırdı.

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Prens Charles'ın 20'li yaşlarının başında tanıştıklarında hemen aşık olduğu söylenen kadın için bu oldukça zorlu bir yolculuk oldu.

Kraliçe 2. Elizabeth'in onu tam kabullenmesi zaman aldı, ancak son yıllarında Camilla'ya açık destek verdi. Yeni Kraliçe hiçbir zaman halk tarafından tam olarak kabul görmeyebilir, ancak bu yılın başlarında Vogue dergisine verdiği bir röportajda kendisinin de söylediği gibi: "Bunun üstesinden geliyorum ve devam ediyorum. Hayata devam etmek zorundasınız."

Tahtın varisiyle evlenmek, 17 Temmuz 1947'de doğan Camilla Rosemary Shand için tahmin edilen bir gelecek değildi. Ailesi üst sınıf, varlıklı ve iyi bağlantılara sahip bir aileydi ama kesinlikle kraliyet ailesinden değillerdi.

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Emekli bir ordu subayı olan babası Bruce Shand, Sussex'teki aile evinde ona yatmadan önce masal okumayı sever, annesi Rosalind, çocukları okula, aktivitelere ve plaja götürürdü. Bu, annesi ve babası sık sık dünyayı gezdikleri için uzun süre onlardan ayrı kalan Charles'ınkinden çok farklı bir çocukluktu.

İsviçre'de gittiği okul Camilla'yı Londra sosyetesinde bir sosyete kızı olarak hayata hazırladı. Arkadaşları arasında popülerdi ve 60'lı yılların ortalarından itibaren Andrew Parker Bowles adında bir Kraliyet süvarisiyle inişli çıkışlı bir ilişki yaşadı.

1970'lerin başında Prens Charles ile tanıştırıldı. Prensin biyografisini yazan Jonathan Dimbleby'ye göre, "sevecendi, alçakgönüllüydü ve - ilk aşkın tüm yoğunluğuyla - neredeyse bir anda kalbini ona kaptırdı"

Ama zamanlama doğru değildi. Charles henüz 20'li yaşlarının başındaydı ve donanmada kariyer yapmaya çalışıyordu. 1972'nin sonlarında sekiz aylık bir denizaşırı görev için yola çıktı. O yokken Andrew, Camilla'ya evlenme teklif etti ve Camilla da kabul etti. Neden Charles'ın teklif etmesini beklememişti? Arkadaşları, Camilla'nın kendisini hiçbir zaman Kraliçe olacak biri olarak görmediğini düşünüyor.

Getty Images Camilla 1972 sonlarında Andrew Bowles ile evlendi

Camilla'nın evlenmesi üzerine Charles kendisini reddedilmiş hissetse de, birbirlerinin hayatlarında yer almaya devam ettiler. Aynı sosyal çevrelerde yer aldılar, Charles ve Andrew birlikte polo oynadılar ve çift Charles'tan ilk çocukları Tom'un vaftiz babası olmasını istedi. Charles ve Camilla'nın polo karşılaşmalarındaki fotoğrafları rahat bir samimiyeti gösteriyordu.

1981 yazında Charles, Leydi Diana Spencer ile tanışmış ve ona evlenme teklif etmişti. Camilla hala hayatının bir parçasıydı. Diana'nın biyografisini yazan Andrew Morton, Diana'nın Charles'ın Camilla için yaptırdığı ve üzerinde "F" ve "G" harflerinin kazılı olduğu bileziği (birbirlerine taktıkları isimler Fred ve Gladys'ti) bulduktan sonra, iki gün kala düğünü iptal etmesine ramak kaldığını anlatıyor.

Diana'nın, Charles'ın Camilla'yla olan ilişkisiyle mücadele ettiği şüphesizdi. Charles ise aralarındaki romantik ilişkinin Diana ile evliliği "onarılamaz bir şekilde bozulduğunda" yeniden alevlendiğini iddia ediyordu. Ancak Diana'nın 1995'te BBC'nin Panorama programına verdiği röportajda da belirttiği gibi "bu evlilikte üç kişiydiler".

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Charles ve Camilla'nın evlilikleri kötüye gittikçe, bazı gazete manşetleri de dayanılmaz bir hal almıştı. 1989'da gizlice kaydedilen ve dört yıl sonra kamuoyuna açıklanan bir gece yarısı telefon görüşmesinin ayrıntıları ise en kötüsüydü. Charles, Camilla'nın tamponu olma arzusunu dile getiriyor, bu da aralarındaki samimiyetin seviyesini açıkça ortaya koyuyordu.

Camilla 1995'te boşandı. Charles ve Diana'nın evliliği de 1996'da resmen sona erdi.

Camilla'nın, kamuoyu düşmanlığına ve başta çocukları Tom ve Laura olmak üzere kendi ailesinde yol açtığı kargaşaya rağmen Charles'la beraberliği seçmesi, ona karşı beslediği duyguların gücünün göstergesiydi.

Tom Parker Bowles, Wiltshire'daki aile evinin dışındaki çalılıklarda paparazzilerin saklandığı günlere dair Times gazetesine 2017'de yazdığı bir yazıda "Artık kimsenin ailemiz hakkında söyleyebileceği ve bizi rahatsız edecek bir şey yok" demiş ve eklemişti: "Annem kurşun geçirmezdir."

Camilla o günlerle ilgili olarak şunları söyledi: "Kimse sürekli kendisine bakılmasından hoşlanmaz. Sadece bununla yaşamanın bir yolunu bulmak zorundasınız."

PA Media Camilla ve Diana 1980'de Charles'ın katıldığı bir at yarışını izliyor

Eleştirilerle başa çıkmanın yolunu bulmak 1997'de Diana'nın ölümünden sonra daha da zorlaştı. Charles kamuoyu önünde oğulları William ve Harry'ye odaklandı ve Camilla gözden uzak bir yere çekildi. Ama ilişkileri devam etti.

Charles, Camilla'nın hayatında pazarlık konusu olamayacağını düşünüyordu ve bu yüzden onu halkın gözünde rehabilite etmek için dikkatle koreografisi yapılmış bir kampanya başlattı. Her şey 1999 yılında Camilla'nın kız kardeşinin 50. yaş gününü kutladıkları Ritz Otel'den gece geç saatlerde ayrılmalarıyla başladı. Altı yıl sonra Windsor'da küçük, sivil bir törenle evlendiler.

Çiftin, kamuoyunun yeni evlilere olumsuz tepki verebileceği yönündeki endişeleri yersiz çıkmış ve iyi dileklerde bulunanların tezahürat ve alkışlarıyla karşılanmışlardı.

Ancak uzun yıllar boyunca Camilla'nın Kraliçe olarak tanınıp tanınmayacağı tartışması devam etti. Yasal olarak bu unvanı kullanma hakkına sahip olsa da, Charles'ın Diana ile olan evliliğinin bozulmasından kendisini sorumlu tutanları yatıştırmak amacıyla Camilla'nın Konsort Prenses olarak bilinmesi yönünde bir resmi eğilim vardı.

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Sonunda mesele Kraliçe tarafından çözüldü ve 2022'de "o zaman geldiğinde Camilla'nın Konsort Kraliçe olarak anılmasının samimi dileği" olduğunu söyledi. Böylece Camilla'nın Charles'ın yanındaki yerini hak ettiği onaylanmış, kamuoyundaki tüm tartışmalar da fiilen sona ermiş oldu.

Kraliçe'nin başlangıçta Camilla'ya karşı temkinli davranışı, Prens William ve Harry açısından da geçerli olmalıydı. Her ikisi de ebeveynlerinin evliliğinin kamuoyu önünde sona ermesi ve ardından William 15, Harry ise henüz 12 yaşındayken annelerinin ölümüyle yüzleşmek zorunda kaldı.

2005'teki düğünlerinden birkaç ay sonra, Prens Harry, Camilla'nın babalarını çok mutlu eden "harika bir kadın" olduğunu söyledi ve ekledi:

"William ve ben onu çok seviyoruz ve onunla çok iyi anlaşıyoruz."

O zamandan bu yana geçen yıllarda her iki kardeş de Camilla'ya olan duyguları konusunda pek konuşmadı. Ancak William, eşi Catherine ve Camilla'nın kamuya açık etkinliklerdeki etkileşimlerini ve vücut dillerini izlediğimizde, en azından onlarla ilişkilerin iyi olduğu söylenebilir.

Getty Images Charles ve Camilla 2005'te evlendi

Şu anda 70'li yaşlarının ortasında olan Camilla'nın hayatı eşine ve ailesine destek olmak üzerine kurulu görünüyor. Windsor'daki ilişkileri manşetlerde yer alsa da Camilla spot ışıklarından uzakta, beş torun sahibi hevesli bir büyükanne.

Yeğeni Ben Elliott, Vanity Fair dergisine verdiği demeçte, "Çok yakın ve destekleyici bir ailesi ve yakın bir grup eski arkadaşı var. Kocasına, çocuklarına ve torunlarına tapıyor" dedi.

Camilla ayrıca çeşitli yardım kuruluşlarıyla da çalışıyor.

Belki de kraliyet ailesine geç katıldığı için, etrafını saran yaygaradan neredeyse utanıyor gibi görünüyor.

Onu bir odada çalışırken izlediğinizde, insanları rahatlatabildiği çok açık. Konuşma yapmak zorunda kalmayı sinir bozucu bulduğunu gizlemedi ama yıllar içinde kendine güveni arttı.

Getty Images Camilla iki çocuğundan beş torun sahibi

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Charles ve Camilla 17 yıldır evliler. Toplum içinde aralarındaki bağ çok açık.

Yeğeni Elliott, Vanity Fair'e "Birbirlerini seviyor, saygı duyuyor ve aynı şeye gülüyorlar" dedi.

Lüks bir yaşam sürüyorlar ama gözler üzerlerinde olduğu için ağır bir baskı altında yaşadıkları da söylenebilir.

Prens Charles 10. evlilik yıldönümleri öncesinde yayın kuruluşu CNN'e verdiği demeçte "Yanınızda birinin olması her zaman güzeldir," dedi. "Tanrı'ya şükürler olsun ki o muazzam bir destek ve hayatın komik yanlarını da görüyor."

Kral rolü yalnızlık içeren bir roldür ve Charles'ın Camilla'yı bırakma konusundaki isteksizliği belki de üstlendiği rolde ihtiyaç duyacağı dostluğu sağlayabilecek tek kişinin Camilla olduğunu bilmesindendir.

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