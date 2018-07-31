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Can Bonomo ve Öykü Karayel, geçtiğimiz kış aile arasında yapılan törenle nişanlanmıştı. Ünlü şarkıcı Bonomo, uzun süredir aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Öykü Karayel ile 12 Temmuz'da dünya evine girdi.