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"SANKİ HİÇ SIKILMAYACAĞIM BİR YOLCULUĞA ÇIKMIŞIM GİBİ..."

Eşi Can Bonomo ile ilgili sorulara ise Karayel, "Hem çok aynıyız hem de çok farklıyız. Aynı olduğumuz taraflarımız bana güven duygusu veriyor. Farklı olduğumuz taraflarımızsa beni çok heyecanlandırıyor. Sanki hiç sıkılmayacağım bir yolculuğa çıkmışım gibi..." yanıtını verdi.