Antakya'da enkazda sıkışan bir kediyi kurtardıklarını anlatan Güven, "Kuyruğu sıkıştığı için ampute edildi. Depremzede bir vatandaş bize 'Kedim bana kaybettiğim eşim ve kızımdan emanet. Lütfen tedavisi bitince geri getirin' dedi. Biz de tedavisini tamamladıktan sonra depremzede vatandaşa kedisini götürdük. O da biz de çok duygulandık" ifadelerini kullandı.