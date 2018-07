Tiyatro ve dizi oyuncusu Can Gürzap, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sapanca ilçesi Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde otomobilini bırakan Gürzap'a, yolun karşısına geçtiği sırada Kocaeli istikametine giden Suriye uyruklu F.H'nin (21) kullandığı plakasız motosiklet çarptı.

Yaralanan Gürzap, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gürzap, burada yapılan müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bu arada kazada yaralanan motosiklet sürücüsü de aynı hastanede tedavi altına alındı.

Peki Can Gürzap kimdir? İşte; Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Davut Tataroğlu rolünde büyük ün kazanan Can Gürzap ile ilgili detaylar...

CAN GÜRZAP KİMDİR?

Can Gürzap, sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu, yazar, eğitmen. İlk tiyatro eğitimini, kendisi gibi sanatçı olan babası Reşit Gürzap'tan alan sanatçı, 1962'de Kadıköy Maarif Koleji'ni bitirdikten sonra, 1963 yılında başladığı 5 yıllık Ankara Devlet Konservartuarı Tiyatro Bölümü'nü 1968 yılında bitirdi ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği bursla Londra'da Central School of Speech and Drama'da hem oyuncu eğitmenliği , ses nefes ve konuşma eğitimi ile çok yoğun bir şekilde reji eğitimi gördü. 1970 yılında Türkiye'ye döndükten sonra Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünde öğretmen, Devlet Tiyatrosunda da oyuncu ve yönetmen olarak çalışmaya başladı. 1978 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu kurucu müdürlüğüne atandı. Aynı zamanda İstanbul Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nün kuruluşunda yer aldı ve öğretmen olarak derslere girdi Bu okulda 3 yıl öğretmenlik yaptı. Tiyatro müdürlüğü görevi 1980 yılına kadar sürdü. 1983 yılında Turgut Özakman zamanında yeniden bu göreve atandı ve 1986 yılında tekrar ayrıldı. TRT'de radyoya birçok radyo tiyatrosu hazırladı.

Ankara Devlet Konservartuarı Tiyatro Bölümü Konservatuvar 4. sınıf öğrencisiyken Ankara Devlet Tiyatrosu'ndaCüneyt Gökçer'in baş rol vermesiyle Sevgi Sanlı'nın "Menekşe Yaprağından İncinen Kız" adlı oyunda ( sonradan evleneceği)Arsen Gürzap'la beraber ve 5. Sınıfta da Güngör Dilmen'nin "Akad'ın Yayı" adlı oyunda başrol oynadı.

1990 yılında; doğru, güzel, etkileyici konuşma eğitimi veren "Dialog" adlı okulun kuruluşunda yer aldı.

Çevirmenlik ve senaryo yazarlığı da yapan sanatçı, Halen kurucusu olduğu Dialog sunuculuk ve dil okulu'nda görev yapmakta, Devlet Tiyatrolarında 40'a yakın oyunda yönetmen ve oyuncu olarak görev alan Can Gürzap, 1968 yılından bugüne kadar pek çok tv oyunu, sinema ve dizi filmlerde rol almaktadır

Ocak 2009 da "çağa uygun, insanı anlatacak güncel oyunların sahneleneceği" "TİYATRO DİALOG" adını verdiği kendi tiyatrosunu kurdu.

Sanatçı, 2004 yılında Kadıköy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği tarafından Kristal Martı ödülüne layık bulunmuştur.

Evlilikleri : 1971 yılında Arsen Gürzap ile evlendi. 2001 de ayrıldılar. Ayşe ve Elif adında iki kızıları var.

1999 yılında Yapı Kredi Yayınlarından konuşma sorunlarını inceleyip irdeleyen "Konuşan İnsan", 2006 yılında ise Remzi Kitapevi'nden "Söz Söyleme Ve Diksiyon" isimli kitapları çıkarmıştır.

2010 yılında "Bir Avuç Deniz" sinema filminde (Cengiz Akbay) karakterini canlandırırken Engin Altan Düzyatan, Berrak Tüzünataç, Can Gürzap, Ayda Aksel, Zeynep Özder, Tuğrul Tülek, Ahu Yağtu ile beraber oynadı.

Eserleri:

Söz Söyleme Ve Diksiyon

Konuşan İnsan

Filmografisi:

Bir Avuç Deniz – 2011

Gelecekten Bir Gün – 2009

Kurtlar Vadisi Pusu -2007

Aşk Beklemez - 2006

Rüyalarda Buluşuruz - 2006

Halk Düşmanı - 2004

Aşkımızda Ölüm Var - 2004

Seni Yaşatacağım - 2002

Aşk ve Gurur - 2002

Beyaz Yalanlar - 2000

Yorgun Ölüm - 1994

Bir Aşk Uğruna - 1994

Yorgun Savaşçı - 1993

Ağrı'ya Dönüş - 1993

İlk Aşk - 1991

Ateşten Günler - 1987

Yangın - 1984

Metres - 1983

Kartallar Yüksek Uçar - 1983

Yorgun Savaşçı - 1979

Yaşam Kavgası - 1978

Sırça Kümes – 1977

Oynadığı oyunlardan bazıları :

Akvaryum

Andromak

Yanlışlıklar Komedyası

Altı Kişi Yazarını Arıyor

Yalancı

Evliliğe Gelince

Tango

Kahvede Şenlik Var

Amadeus

Sırça Kümes

Salıncakta İki Kişi

Maymun Davası

Seneye Bugün

Sanat

İdeal Bir Koca

Çılgın Haftasonu

Bu Adreste Bulunamadı

Taraf Tutmak

Yarım Bardak Su

Gönül Hırsızı

Bana Bunu Yapma

Kim Bu Adam

Yönettiği Oyunlar:

Bana Bunu Yapma - 2009

Gönül Hırsızı : Pierre Chesnot Tiyatro İstanbul - 2006

Amedeus : Peter Shaffer - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2003

Taraf Tutmak Ronald Harwood - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2003

Terlik "Relativeli Speaking" : Alan Ayckbourn Tiyatro İstanbul - 2001

Bir Ölümün Toplumsal Anatomisi : Oktay Arayıcı - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1998

Yeşil Papağan Limitet : Memet Baydur - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1994

Kedi Oyunu : İstvan Orkeny - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1992

Düdüklüde Kıymalı Bamya : Memet Baydur - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1991

Yangın Yerinde Orkideler : Memet Baydur - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1989

Altı Kişi Yazarını Arıyor : Luigi Pirendello - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1988

Sahibinin Sesi : Sevim Burak - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1985

Deli Dumrul

Jül Sezar

Yelpaze

Oynadığı Diziler:

Kurtlar Vadisi Pusu

Türkiye Üzerine Oynanan Oyunlar

Kartallar Yüksek Uçar

Ateşten Günler

Yorgun Savaşçı

Bir Aşk Uğruna

Beyaz Yalanlar

Seni Yaşatacağım

Aşkımızda Ölüm Var

Rüyalarda Buluşuruz

Aşk ve Gurur

