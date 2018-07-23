Tiyatro ve dizi oyuncusu Can Gürzap, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde motosikletin çarpması sonucu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sapanca ilçesi Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde otomobilini bırakan Gürzap'a, yolun karşısına geçtiği sırada Kocaeli istikametine giden Suriye uyruklu F.H'nin (21) kullandığı plakasız motosiklet çarptı.
Yaralanan Gürzap, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gürzap, burada yapılan müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bu arada kazada yaralanan motosiklet sürücüsü de aynı hastanede tedavi altına alındı.
Peki Can Gürzap kimdir? İşte; Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Davut Tataroğlu rolünde büyük ün kazanan Can Gürzap ile ilgili detaylar...
CAN GÜRZAP KİMDİR?
Can Gürzap, sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu, yazar, eğitmen. İlk tiyatro eğitimini, kendisi gibi sanatçı olan babası Reşit Gürzap'tan alan sanatçı, 1962'de Kadıköy Maarif Koleji'ni bitirdikten sonra, 1963 yılında başladığı 5 yıllık Ankara Devlet Konservartuarı Tiyatro Bölümü'nü 1968 yılında bitirdi ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği bursla Londra'da Central School of Speech and Drama'da hem oyuncu eğitmenliği , ses nefes ve konuşma eğitimi ile çok yoğun bir şekilde reji eğitimi gördü. 1970 yılında Türkiye'ye döndükten sonra Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünde öğretmen, Devlet Tiyatrosunda da oyuncu ve yönetmen olarak çalışmaya başladı. 1978 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu kurucu müdürlüğüne atandı. Aynı zamanda İstanbul Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nün kuruluşunda yer aldı ve öğretmen olarak derslere girdi Bu okulda 3 yıl öğretmenlik yaptı. Tiyatro müdürlüğü görevi 1980 yılına kadar sürdü. 1983 yılında Turgut Özakman zamanında yeniden bu göreve atandı ve 1986 yılında tekrar ayrıldı. TRT'de radyoya birçok radyo tiyatrosu hazırladı.
Ankara Devlet Konservartuarı Tiyatro Bölümü Konservatuvar 4. sınıf öğrencisiyken Ankara Devlet Tiyatrosu'ndaCüneyt Gökçer'in baş rol vermesiyle Sevgi Sanlı'nın "Menekşe Yaprağından İncinen Kız" adlı oyunda ( sonradan evleneceği)Arsen Gürzap'la beraber ve 5. Sınıfta da Güngör Dilmen'nin "Akad'ın Yayı" adlı oyunda başrol oynadı.
1990 yılında; doğru, güzel, etkileyici konuşma eğitimi veren "Dialog" adlı okulun kuruluşunda yer aldı.
Çevirmenlik ve senaryo yazarlığı da yapan sanatçı, Halen kurucusu olduğu Dialog sunuculuk ve dil okulu'nda görev yapmakta, Devlet Tiyatrolarında 40'a yakın oyunda yönetmen ve oyuncu olarak görev alan Can Gürzap, 1968 yılından bugüne kadar pek çok tv oyunu, sinema ve dizi filmlerde rol almaktadır
Ocak 2009 da "çağa uygun, insanı anlatacak güncel oyunların sahneleneceği" "TİYATRO DİALOG" adını verdiği kendi tiyatrosunu kurdu.
Sanatçı, 2004 yılında Kadıköy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği tarafından Kristal Martı ödülüne layık bulunmuştur.
Evlilikleri : 1971 yılında Arsen Gürzap ile evlendi. 2001 de ayrıldılar. Ayşe ve Elif adında iki kızıları var.
1999 yılında Yapı Kredi Yayınlarından konuşma sorunlarını inceleyip irdeleyen "Konuşan İnsan", 2006 yılında ise Remzi Kitapevi'nden "Söz Söyleme Ve Diksiyon" isimli kitapları çıkarmıştır.
2010 yılında "Bir Avuç Deniz" sinema filminde (Cengiz Akbay) karakterini canlandırırken Engin Altan Düzyatan, Berrak Tüzünataç, Can Gürzap, Ayda Aksel, Zeynep Özder, Tuğrul Tülek, Ahu Yağtu ile beraber oynadı.
Eserleri:
Söz Söyleme Ve Diksiyon
Konuşan İnsan
Filmografisi:
Bir Avuç Deniz – 2011
Gelecekten Bir Gün – 2009
Kurtlar Vadisi Pusu -2007
Aşk Beklemez - 2006
Rüyalarda Buluşuruz - 2006
Halk Düşmanı - 2004
Aşkımızda Ölüm Var - 2004
Seni Yaşatacağım - 2002
Aşk ve Gurur - 2002
Beyaz Yalanlar - 2000
Yorgun Ölüm - 1994
Bir Aşk Uğruna - 1994
Yorgun Savaşçı - 1993
Ağrı'ya Dönüş - 1993
İlk Aşk - 1991
Ateşten Günler - 1987
Yangın - 1984
Metres - 1983
Kartallar Yüksek Uçar - 1983
Yorgun Savaşçı - 1979
Yaşam Kavgası - 1978
Sırça Kümes – 1977
Oynadığı oyunlardan bazıları :
Akvaryum
Andromak
Yanlışlıklar Komedyası
Altı Kişi Yazarını Arıyor
Yalancı
Evliliğe Gelince
Tango
Kahvede Şenlik Var
Amadeus
Sırça Kümes
Salıncakta İki Kişi
Maymun Davası
Seneye Bugün
Sanat
İdeal Bir Koca
Çılgın Haftasonu
Bu Adreste Bulunamadı
Taraf Tutmak
Yarım Bardak Su
Gönül Hırsızı
Bana Bunu Yapma
Kim Bu Adam
Yönettiği Oyunlar:
Bana Bunu Yapma - 2009
Gönül Hırsızı : Pierre Chesnot Tiyatro İstanbul - 2006
Amedeus : Peter Shaffer - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2003
Taraf Tutmak Ronald Harwood - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2003
Terlik "Relativeli Speaking" : Alan Ayckbourn Tiyatro İstanbul - 2001
Bir Ölümün Toplumsal Anatomisi : Oktay Arayıcı - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1998
Yeşil Papağan Limitet : Memet Baydur - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1994
Kedi Oyunu : İstvan Orkeny - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1992
Düdüklüde Kıymalı Bamya : Memet Baydur - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1991
Yangın Yerinde Orkideler : Memet Baydur - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1989
Altı Kişi Yazarını Arıyor : Luigi Pirendello - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1988
Sahibinin Sesi : Sevim Burak - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1985
Deli Dumrul
Jül Sezar
Yelpaze
Oynadığı Diziler:
Kurtlar Vadisi Pusu
Türkiye Üzerine Oynanan Oyunlar
Kartallar Yüksek Uçar
Ateşten Günler
Yorgun Savaşçı
Bir Aşk Uğruna
Beyaz Yalanlar
Seni Yaşatacağım
Aşkımızda Ölüm Var
Rüyalarda Buluşuruz
Aşk ve Gurur
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