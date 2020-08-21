Can Kazaz'dan yeni şarkı ve yeni klip

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Can Kazaz 'Kızılgerdan' adını taşıyan albümünün üçüncü parçası 'Yaz Bitince'yi dinleyicilerin beğenisine sundu. Kazaz, albümün ilk iki şarkısı 'Sabahlar' ve 'Bir Delinin Kaç Cehennemi Olmalı?'nın ardından yaz ayına 'Yaz Bitince'yle veda ediyor.

Can Kazaz, şarkı hakkındaki görüşlerini şöyle anlattı:

'Yaz Bitince' ilk kez yaz mevsimine değindiğim bir şarkı oldu. Uzun zamandır birlikte çalıştığım gitarist arkadaşım Efe Demiral, enstrümanına yaklaşımını bu parçada sergileyerek benimle düet yapıyor.