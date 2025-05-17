Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Motor Sporları Can Öncü, Çekya'da ikinci oldu! - Motor Sporları Haberleri

        Can Öncü, Çekya'da ikinci oldu!

        Milli motosikletçi Can Öncü, Çekya'da ikinci olarak podyuma çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 15:07 Güncelleme: 17.05.2025 - 15:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Can Öncü, Çekya'da ikinci oldu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın (WorldSSP) Çekya'da düzenlenen 5. ayağında ilk yarışta ikinci olarak podyuma çıktı.

        Çekya'da 4,212 kilometre uzunluğa sahip Autodrom Most Tvrzova Pisti'nde gerçekleştirilen sezonun 5. etabında hafta sonunun 19 turluk ilk yarışına, ay-yıldızlı genç motosikletçi Can Öncü ilk çizgiden start aldı.

        Yarışta Orelac takımından Ducati sürücüsü İspanyol Jaume Masia ile büyük çekişme yaşayan Yamaha BLU CRU Evan Bros takımı sürücüsü Can Öncü, damalı bayrağı Masia'nın 0.137 salise gerisinde ikinci sırada tamamladı.

        Jaume Masia birinci, GMT94-Yamaha takımından Fransız Lucas Mahias da üçüncü oldu.

        Milli motosikletçi Can Öncü, Çekya'da yarın TSİ 13.35'te hafta sonunun ikinci ana yarışında mücadele edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıkladı! Karadeniz'de doğalgaz bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıkladı! Karadeniz'de doğalgaz bulundu
        4 zorba kadını araca bindirmek istedi! Kahraman vatandaş!
        4 zorba kadını araca bindirmek istedi! Kahraman vatandaş!
        Galatasaray’ın şansı Juventus
        Galatasaray’ın şansı Juventus
        Doktor ile taksicinin yol kavgası cinayetle bitti!
        Doktor ile taksicinin yol kavgası cinayetle bitti!
        Hastanede röntgen çekildi! Genital bölgede 6 kilo altın!
        Hastanede röntgen çekildi! Genital bölgede 6 kilo altın!
        Tarladan dönen karı koca çifte 'kanlı' pusu!
        Tarladan dönen karı koca çifte 'kanlı' pusu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye vurgusu ve Lozan Anlaşması mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye vurgusu ve Lozan Anlaşması mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arabuluculuğa devam edeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arabuluculuğa devam edeceğiz
        Bitlis'te ilgi gören çalışma! Tabloları canlandırdılar
        Bitlis'te ilgi gören çalışma! Tabloları canlandırdılar
        İşte en çok kazanan sporcular!
        İşte en çok kazanan sporcular!
        Olay yerinde can verdi... Arkadaşa son bakış!
        Olay yerinde can verdi... Arkadaşa son bakış!
        Adı: Poyraz... Ağırlığı: 1.5 Ton! Fiyatı cep yakıyor!
        Adı: Poyraz... Ağırlığı: 1.5 Ton! Fiyatı cep yakıyor!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Atlarla aramda değişik bir bağ var"
        "Atlarla aramda değişik bir bağ var"
        Galatasaray'da 5. yıldıza son bir adım!
        Galatasaray'da 5. yıldıza son bir adım!
        Menajerinden Beşiktaş ve transfer açıklaması!
        Menajerinden Beşiktaş ve transfer açıklaması!
        Nereden çıktı bu elbise yasağı?
        Nereden çıktı bu elbise yasağı?
        Kremlin'den "Putin-Zelenskiy görüşmesi" açıklaması
        Kremlin'den "Putin-Zelenskiy görüşmesi" açıklaması
        Beşiktaş'ta Jonas Wind sesleri
        Beşiktaş'ta Jonas Wind sesleri
        Sinir sisteminizin alarm düğmesi!
        Sinir sisteminizin alarm düğmesi!