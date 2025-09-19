Habertürk
        Can Uzun: Başlangıçta biraz telaşlıydık - Futbol Haberleri

        Can Uzun: Başlangıçta biraz telaşlıydık

        Eintracht Frankfurt'un oyuncularından Can Uzun, 5-1 kazandıkları Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada, "Başlangıçta hatalar yaptık ve biraz telaşlıydık" dedi.

        Giriş: 19.09.2025 - 01:51 Güncelleme: 19.09.2025 - 01:51
        "Başlangıçta biraz telaşlıydık"
        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray'ı 5-1 yenen Eintracht Frankfurt'un oyuncularından Can Uzun, galibiyeti değerlendirdi.

        "BAŞLANGIÇTA BİRAZ TELAŞLIYDIK"

        Karşılaşmada 45+2. dakikada Frankfurt'u öne geçiren golü kaydeden milli oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

        "Çok motiveydik, sanırım biraz da gergindik ve bu da belli oldu. Birçoğumuzun ilk Şampiyonlar Ligi maçıydı. Başlangıçta hatalar yaptık ve biraz telaşlıydık. Galatasaray güzel bir gol attı ama ilk golümüz bize iyi geldi ve benim golüm de maçı açtı. Sonra iyi oynamaya devam ettik. Çok mutluyuz ve böyle oynamaya devam etmek istiyoruz."

