Ünlü komedyen Cem Yılmaz, dün akşam CMYLMZ Diamond Elite Platinum Plus gösterisi sırasında fenalaştı. Seyirciden 'iyi değilim' diyerek izin isteyen Yılmaz, doktor kontrolünün ardından tekrar sahneye çıkıp şovunu tamamlamıştı.



Bugün sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü komedyen, 'Dün akşamki gösterimde biraz rahatsızlandım, doğru... Şimdi iyiyim. Dünkü seyircime sevecen, dostane yaklaşımlarından dolayı tek tek teşekkür ederim... Eve kadar zahmet eden magazin basınındaki arkadaşlar da kusura bakmasınlar kendimi hasta hissederken şakalaşamadım..." dedi.





Ünlü komedyenin kardeşi Can Yılmaz, Cem Yılmaz'ın bugünkü gösterisinin iptal olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu:



'Doktorun bir günlük istirahat önerisini dikkate almak lazım dedik... 9 Mayıs tarihinde gerçekleşmesi planlanan CMYLMZ Diamond Elite Platinum Plus gösterisi, sağlık durumu sebebiyle 13 Mayıs tarihine ertelenmiştir. Bilginize…

