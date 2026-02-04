Habertürk
        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 29 düzensiz göçmen yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 20:37 Güncelleme: 04.02.2026 - 20:37
        Çanakkale'de 29 düzensiz göçmen yakalandı
        Sahil Güvenlik Komutanlığı Mobil Kıyı Gözetleme Aracı "DENİZ-102" tarafından, Ayvacık açıklarında hareket halindeki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu belirlendi.

        "TCSG-28" ve "KB-119" botları tarafından bölgeye düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 13'ü çocuk 29 düzensiz göçmen yakalandı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

        Fotoğraf: AA

        #HABER
        #Çanakkale
        #çanakkale haber
        #yerel haber
